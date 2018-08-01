Стрелка спидометра застряла на отметке 110 км/час.

Авто превратилось в груду металла, слетев под мост в Одесской области

Авто превратилось в груду металла, слетев под мост в Одесской области

На трассе Одесса-Рени в районе села Спасское Татарбунарского района в среду, 8 августа, автомобиль с двумя людьми внутри выехал за пределы проезжей части и, сбив ограждение, упал под мост.

Об этом сообщает Бессарабия INFORM.

В автомобиле находились отец 1969-го и дочь 1998-го годов рождения. Их обоих в тяжелом состоянии, без сознания доставили в больницу в Татарбунары.

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По найденным на месте происшествия документам удалось установить, что пострадавшие являются жителями села Огородное Болградского района. Судя по тому, что в автомобиле было много продуктов, возможно отец с дочерью направлялись на море.

В результате ДТП автомобиль превратился в груду металла и восстановлению не подлежит. При этом, на спидометре стрелка застряла на 110 км/час.

Что стало причиной аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Как сообщалось 7 августа, во Львове авто пробило ограждение моста и зависло на задних колесах.