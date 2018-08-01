Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Авто превратилось в груду металла, слетев под мост в Одесской области

Комментариев: 0
Стрелка спидометра застряла на отметке 110 км/час.
Авто превратилось в груду металла, слетев под мост в Одесской области
© bessarabiainform.com
Фото 1/6
  • Автомобиль превратился в металлолом
  • Автомобиль превратился в металлолом
  • Автомобиль превратился в металлолом
  • Автомобиль превратился в металлолом
  • Автомобиль превратился в металлолом
  • Автомобиль превратился в металлолом
Авто превратилось в груду металла, слетев под мост в Одесской области
Автомобиль превратился в металлолом
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На трассе Одесса-Рени в районе села Спасское Татарбунарского района в среду, 8 августа, автомобиль с двумя людьми внутри выехал за пределы проезжей части и, сбив ограждение, упал под мост. 

Об этом сообщает Бессарабия INFORM.

В автомобиле находились отец 1969-го и дочь 1998-го годов рождения. Их обоих в тяжелом состоянии, без сознания доставили в больницу в Татарбунары.

Читай также: Авто-леди хотела объехать собаку: погиб сын, дочь зажало металлоконструкцией

По найденным на месте происшествия документам удалось установить, что пострадавшие являются жителями села Огородное Болградского района. Судя по тому, что в автомобиле было много продуктов, возможно отец с дочерью направлялись на море.

В результате ДТП автомобиль превратился в груду металла и восстановлению не подлежит. При этом, на спидометре стрелка застряла на 110 км/час.

Что стало причиной аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Как сообщалось 7 августа, во Львове авто пробило ограждение моста и зависло на задних колесах.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, фото, авария, Одесская область, авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь