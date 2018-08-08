"Конец близок": Сенцов написал сестре письмо

Сестра сообщает, что состояние Сенцова критическое и он почти не встает.

Сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, Наталья Каплан, написала о катастрофическом состоянии брата.

“Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит“, - написала Каплан в Facebook.

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Адвокат режиссера Дмитрий Динзе в Facebook сообщил, что его подзащитный не будет прекращать голодовку даже несмотря на то, что его состояние сильно ухудшилось.

Динзе также опубликовал обращение Сенцова, в котором режиссер прокомментировал свою возможную транспортировку в Симферополь.

“Мне вряд ли позволят перевод в Симферополь. А если и позволят, то не факт, что там будет лучше. Мое состояние не для транспортировки“, - пишет Сенцов.

Он также добавил, что не планирует прекращать голодовку, которая продолжается уже 87-й день.

“Никакие врачи меня не вылечат. Потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо! Всем большой привет! Слава Украине“, - добавил Сенцов.

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Накануне стало известно, что Олег Сенцов находится в тяжелом состоянии из-за голодовки. Он похудел на 30 килограммов. У режиссера существенно понизился гемоглобин, пульс - около 40 ударов в минуту.

Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских заключенных в России.

Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. Он вину не признает.