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Опорочил честь: Савченко через суд требует 1 грн с прокурора

Комментариев: 3
Арестованная нардеп Надежда Савченко требует компенсировать ей моральный ущерб от слов прокурора, который сравнил ее с военными РФ.
Прокурор ранее сравнил Савченко с Александровым и Ерофеевым
Прокурор ранее сравнил Савченко с Александровым и Ерофеевым
liga.net

Нардеп Надежда Савченко обратилась в суд с просьбой взыскать одну гривну морального ущерба с Главной военной прокуратуры и потребовала удалить из интернета всю порочащую ее честь информацию.

Соответствующий иск поступил в Деснянский райсуд Киева по месту жительства Савченко.

Так, арестованная хочет, чтобы Военная прокуратура опровергнула заявления Александра Климовича, “как не соответствующие действительности и порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, - путем удаления их со всех интернет ресурсов“.

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В свою очередь, Деснянский суд указал, что ведомство, против которого подан иск, расположено в Соломенском районе столицы и поэтому судья Елена Лисовская передала его на рассмотрение в Соломенский райсуд Киева.

Прокурор Климович в ходе одного из судебных заседаний по делу Савченко-Рубана заявил, что российские военные Александр Александров и Евгений Ерофеев лучше самой Савченко, потому что “не осуществляют террористический акт и убийства на территории собственного государства“. В свое время на них обменяли Савченко, которая была тогда в российском плену.

Напомним, 2 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал государственную награду Герой Украины дискредитированной и устаревшей, возложив частично вину за это на Надежду Савченко.

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Теги: Савченко, депутат, честь, прокурор
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Комментариев (3)
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krolikoff_net    08.08.2018, 18:01
Оценка:  +2
krolikoff_net
О какой чести идет речь ? Патриот Украины не может во рвемя войны гулять по кабакам с офицерами спецслужб врага на вражеской столице.
illusive    08.08.2018, 17:58
Оценка:  +1
illusive
Интересно - какую сторону Гадиной чести опорочил прокурор -
женскую или мужскую?
chytan    08.08.2018, 19:02
Оценка:  +1
chytan
Как можно опорочить то , чего нет ?!!!
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