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Порошенко подарил сыну миллион гривен и часть дома в Козине

Комментариев: 5
Общая стоимость подарка составила почти 11 миллионов гривен .
Стоимость части дома составляет 9,5 млн грн
Стоимость части дома составляет 9,5 млн грн
УНИАН

Президент Петр Порошенко подарил старшему сыну Алексею 1,1 млн гривен и часть прав на дом в Козине стоимостью 9,5 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Алексеем Порошенко в едином реестре деклараций.

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Общая площадь жилого дома в Козине составляет 1331,7 кв. м, а общая стоимость - 30 млн гривен.

Согласно электронной декларации за 2017 год, дом принадлежал Петру Порошенко, а его жена, две дочери и младший сын бесплатно им пользовались.

Ранее сообщалось, что журналист Александр Дубинский нашел в Instagram фотографии дочери украинского президента на отдыхе в Испании и заявил, что вместе с ней, вероятнее всего, в испанском городе Ронда отдыхал и сам Порошенко. 

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Теги: Алексей Порошенко, Петр Порошенко, Козин, деньги, декларация, подарок
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Комментариев (5)
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illusive    08.08.2018, 17:52
Оценка:  +2
illusive
Ну, подарил) имеет право, сделал бы это тихо - не было бы вопросов.
А так вопрос - зачем рекламировать этого мутного сынка?
У нас, в отличие от Беларуси, нет престолонаследия
krolikoff_net    08.08.2018, 17:43
Оценка:  +1
krolikoff_net
Ну подарил и че ?
Боцман_Кобза    08.08.2018, 17:54
Оценка:  +2
Боцман_Кобза
"Как вы заработали свой первый миллион?" (с)
krolikoff_net    08.08.2018, 17:59
Оценка:  -2
krolikoff_net
А какая уже разница ?
Боцман_Кобза    08.08.2018, 17:42
Оценка:  +1
Боцман_Кобза
Ноль без папочки.
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