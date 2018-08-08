Порошенко подарил сыну миллион гривен и часть дома в Козине

Общая стоимость подарка составила почти 11 миллионов гривен .

Президент Петр Порошенко подарил старшему сыну Алексею 1,1 млн гривен и часть прав на дом в Козине стоимостью 9,5 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Алексеем Порошенко в едином реестре деклараций.

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Общая площадь жилого дома в Козине составляет 1331,7 кв. м, а общая стоимость - 30 млн гривен.

Согласно электронной декларации за 2017 год, дом принадлежал Петру Порошенко, а его жена, две дочери и младший сын бесплатно им пользовались.

Ранее сообщалось, что журналист Александр Дубинский нашел в Instagram фотографии дочери украинского президента на отдыхе в Испании и заявил, что вместе с ней, вероятнее всего, в испанском городе Ронда отдыхал и сам Порошенко.