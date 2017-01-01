В Харькове чиновнице, допустившей смерть ребенка, дали условный срок

Женщина заключила с прокурорами сделку о признании вины, уволилась с работы и пообещала возместить все судебные расходы.

Начальницу службы по делам детей Новобаварского района Харькова Елену Таркину, которая допустила смерть трехлетнего ребенка вследствие насилия в семье, признали виновной. Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд Харькова, сообщает в среду, 8 августа, KharkivToday.

Чиновницу приговорили к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в один год за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Суд учел тот факт, что женщина заключила с прокурорами сделку о признании вины, уволилась с работы и пообещала возместить все судебные расходы в полном объеме. При этом Таркина подавала апелляцию на свое отстранение от работы, но проиграла ее.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года в центр обратился дядя ребенка. Он рассказал, что муж его сестры регулярно избивает двух малолетних детей 6 и 3 лет и написал заявление об изъятии детей.

Однако, как установило следствие, проверку директор центра не проводила, а в конце того же месяца 3-летнего мальчика из этой семьи скорая доставила в больницу, где от многочисленных травм и физического истощения он умер.

Следствие выяснило, что погибшего ребенка и его старшего брата систематически избивал отец в присутствии матери, которая не останавливала издевательства. После избиения в 2017 году у ребенка была сломана нога, он перестал ходить. Вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал избивать ребенка - сломал ребра, нанес черепно-мозговую травму. Мальчик длительное время ничего не ел, затем впал в кому.

"Согласно выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, имевшего характер особого мучения и длившегося больше года", - рассказал представитель прокуратуры.

Как сообщалось, за халатное отношение к своим обязанностям, приведшему к трагедии, 48-летнему должностному лицу грозит до 5 лет лишения свободы.

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