Мужчина пережил клиническую смерть и постреанимационную болезнь. Живым его передали медикам скорой помощи, но он умер в больнице.

Реанимационные мероприятия проводили почти час, но спасти мужчину не удалось dnepr24.com.ua

В Днепре мужчина, которому стало плохо, вероятно, из-за жары, более часа умирал на улице. Об этом в среду, 8 августа, сообщает местное издание Dnepr 24.

В частности, бригада скорой помощи получила сообщение о том, что на территории улицы Глинки у одного из городских ресторанов местному жителю стало плохо и он потерял сознание. Очевидцы вызвали медиков и сотрудников полиции.

Прибывшие на место врачи установили, что у мужчины произошла остановка сердца. Очевидцы сообщают, что до приезда кареты скорой сотрудники полиции делали мужчине непрямой массаж сердца в течение 35 минут.

«Спустя некоторое время мужчина снова начал дышать. Однако, после попытки реанимировать горожанина, спасти ему жизнь не удалось. Вероятной причиной смерти стало то, что мужчине стало плохо из-за жары», - пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре мужчина больше часа умирал на улице

По сообщению директора областного центра медицины катастроф Радия Шевченко, реанимационные мероприятия проводили до 55 минут. Мужчина пережил клиническую смерть и постреанимационную болезнь. Живым его передали в больницу скорой помощи. Жена мужчины рассказала, что тот умер в больнице.

Сотрудницы химчистки, находившейся неподалеку от места происшествия, сообщили, что мужчину спасали всей улицей. Шестилетнюю дочь погибшего забрали в химчистку, чтобы она не наблюдала за происходящим.

Напомним, ранее в Кривом Роге (Днепропетровская область) из-за жары умерла женщина.

Также сообщалось, что число жертв жары в Испании выросло до девяти.

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