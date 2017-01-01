Состояние Сенцова стабильное - омбудсмен РФ

Ранее сестра режиссера заявила, что получила от него письмо со словами "о близком конце".

Состояние здоровья украинца Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме, относительно стабильное. Об этом сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов, передает Интерфакс в среду, 8 августа.

"Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное", - заявил Зловедов.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины после информации о катастрофическом состоянии здоровья режиссера призывали западных партнеров усилить давление на РФ для его освобождения.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан заявила о катастрофическом состоянии брата.

Ранее адвокат Сенцова опубликовал его обращение. Он также рассказал, что местный врач грозился привязать заключенного к больничной койке, напичкать его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием.

Накануне стало известно, что Олег Сенцов находится в тяжелом состоянии из-за голодовки. Он похудел на 30 килограммов. У режиссера существенно понизился гемоглобин, пульс – около 40 ударов в минуту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet