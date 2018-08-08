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Порошенко подарил сыну часть дома и миллион

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Сын президента теперь владеет частью имения под Киевом на сумму в 9,5 миллионов гривен. При покупке дом стоил 30 миллионов.
Петр Порошенко с супругой и старшим сыном Алексеем
Петр Порошенко с супругой и старшим сыном Алексеем
АР

Президент Украины Петр Порошенко подарил своему сыну Алексею более миллиона гривен и часть прав на жилой дом в Козине на 9,5 миллионов гривен. Сообщение о соответствующих изменениях в имущественном состоянии Алексей Порошенко внес в свою электронную декларацию.

Так, согласно документу, Алексей Порошенко приобрел право собственности на часть жилого дома с надворными постройками общей площадью 1331,7 кв.м 7 августа 2018.

Также отмечается, что Президент подарил сыну 1,1 млн грн.

Ранее дом полностью принадлежал Петру Порошенко. В декларации главы государства указывалось, что стоимость дома на момент приобретения составляла 30 миллионов гривен.

Напомним, месяцем ранее Петр Порошенко задекларировал миллион гривен дохода от вкладов в банке.

Напомним, в конце марта глава государства Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. В целом его доходы составили 16 млн 303 тыс. 874 грн.

 

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Теги: Недвижимость, Порошенко, декларация, Алексей Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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user10033    08.08.2018, 21:07
Оценка:  0
user10033
должно быть хорошо себя вёл.
Боцман_Кобза    08.08.2018, 19:12
Оценка:  0
Боцман_Кобза
"Вот я и миллионер! Сбылись мечты идиота!"

Ильф и Петров. "Золотой теленок".
bertal    08.08.2018, 19:26
Оценка:  +3
bertal
ну зачем так сразу, у нас каждый чиновник может так. Теперь у сына будет отмазка, откуда деньги)))
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