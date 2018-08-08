Порошенко подарил сыну часть дома и миллион
Президент Украины Петр Порошенко подарил своему сыну Алексею более миллиона гривен и часть прав на жилой дом в Козине на 9,5 миллионов гривен. Сообщение о соответствующих изменениях в имущественном состоянии Алексей Порошенко внес в свою электронную декларацию.
Так, согласно документу, Алексей Порошенко приобрел право собственности на часть жилого дома с надворными постройками общей площадью 1331,7 кв.м 7 августа 2018.
Также отмечается, что Президент подарил сыну 1,1 млн грн.
Ранее дом полностью принадлежал Петру Порошенко. В декларации главы государства указывалось, что стоимость дома на момент приобретения составляла 30 миллионов гривен.
Напомним, месяцем ранее Петр Порошенко задекларировал миллион гривен дохода от вкладов в банке.
Напомним, в конце марта глава государства Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. В целом его доходы составили 16 млн 303 тыс. 874 грн.
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