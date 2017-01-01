Неизвестные разгромили кафе в Одессе

Четверо парней в балаклавах и с битами ворвались в винарку и начали крушить оборудование и мебель.

В среду, 8 августа, в одно из кафе Одессы ворвалась группа неизвестных в масках и устроила погром. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в помещение одного из кафе, расположенного на территории Приморского района города, зашла группа неустановленных лиц в масках. Мужчины применили вещество слезоточивого действия, после чего битами повредили продукцию и толкнули одну из работниц заведения", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия по установлению и задержанию причастных.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Думская, погром в известном заведении Таировские вина устроили члены одной из радикальных организаций. По данным издания, четверо парней в балаклавах и с битами в руках ворвались в винарку и начали крушить оборудование и мебель. Кроме того, они толкнули девушку-продавца и распылили слезоточивый газ из баллончика.

Никто из посетителей заведения не пострадал, за исключением продавца, которая надышалась газа. Неофициально в полиции говорят, что акцию устрашения провели члены организации Национальный корпус. Но там заверили, что к случившемуся не причастны. Как сообщалось, в конце мая группа неизвестных в балаклавах разгромила три лотомаркета в центре Одессы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet