В Николаевской области полиция и охотник укрощали бешеного быка

Полицейские совершили восемь выстрелов из табельного оружия, однако, животное это не остановило.

В одном из сел Снигуровского района Николаевской домашний бык напал на хозяина и его соседа. Об этом в среду, 8 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

Накануне к правоохранителям по телефону обратилась женщина с просьбой спасти мужа и соседа от нападения быка. Животное напало на мужчин и начало поднимать их на рога. В этот момент женщина скрылась в доме и ждала помощь.

Двое полицейских, которые прибыли по вызову, применили табельное огнестрельное оружие.

Правоохранители совершили восемь выстрелов, однако быка не удалось обезвредить. Животное продолжало крушить все и пытаться прорваться из двора на улицу.

Тогда полицейские обратились к местному охотнику. Через несколько часов, с одиннадцатого выстрела, бык был обезврежен.

По результатам экспертизы установили, что животное болело бешенством.

Раненые мужчины были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

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