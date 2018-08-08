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ЧМ-2018 в России: в Украине задержали 24 фанатов-нелегалов

Комментариев: 1
Жители Бангладеш прибыли в Россию на чемпионат мира, а затем незаконно попали в Украину.

В Киеве выявили 24 нелегалов из Бангладеш, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, а потом незаконно попали на территорию Украины. Об этом в среду, 8 августа, сообщает пресс-служба столичной полиции.

“Это произошло на территории вещевого рынка, расположенного в Деснянском районе Киева: все 24 человека являются гражданами Народной Республики Бангладеш и незаконно находятся на территории Украины. Также установлено, что сначала они прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, а затем в обход пункта пограничного контроля попали на территорию нашего государства. Из Украины иностранцы хотели незаконно попасть в страны Шенгенской зоны”, - сообщили в полиции.

Всех нелегальных мигрантов доставили в ГМС для принятия решения о их дальнейшем пребывании в Украине.

Полицейские устанавливают, где и при каких обстоятельствах иностранцы пересекли государственную границу Украины, а также круг лиц, которые могли способствовать им в этом.

Ранее в МВД заявили, что ожидают наплыв больших групп мигрантов из России, которые остались там после ЧМ-2018.

По данным Госпогранслужбы, за полгода на границе задержали 1432 нелегальных мигрантов.

 

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Теги: Россия, Украина, Киев, Бангладеш, беженцы, полиция, мигранты, ЧМ-2018, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
barakuda*777    08.08.2018, 20:18
Оценка:  +1
barakuda*777
По ходу група фанов успела свалить и проходила в количестве 8 человек уже в Днепровском районе.
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