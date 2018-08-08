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Контрабанда леса уменьшилась втрое - ГФС

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В июне ежедневно из Украины вывозилось свыше 2,8 тысяч тонн древесины, а сейчас показатель снизился до 0,8 тысяч тонн.
ГФС рапортует об успешной борьбе с контрабандой леса
ГФС рапортует об успешной борьбе с контрабандой леса
facebook.com/LlutsenkoYuri
В фискальной службе заявляют, что в июле контрабанда леса из Украины уменьшилась втрое. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в среду, 8 августа.
 

"Среднесуточный показатель оформления на экспорт топливной древесины в июле текущего года уменьшился почти в 3 раза по сравнению с июнем. Так, в июне 2018 года в среднем в течение суток оформлялось в режиме экспорт свыше 2,8 тыс. тонн грузов, в июле этот показатель сократился до 1,5 тыс. тонн, а за период с 23 июля (усиление мер) по 6 августа среднесуточный показатель составил 0,8 тыс. тонн. Следовательно среднесуточный экспорт уменьшен втрое по сравнению с июнем", - говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что основным риском при вывозе лесоматериалов является внесение недостоверных сведений относительно характеристик товара в сертификат о происхождении. Речь идет о подмене кодов. Например, лес кругляк, запрещенный к вывозу, декларируется как топливная древесина.

В течение 7 месяцев 2018 года таможнями ГФС возбуждено 45 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму около 40 млн грн. 

В 2017 году количество возбужденных дел составило 163 на сумму 20 млн грн. Применено взысканий (штрафов и конфискаций) на сумму 2,6 млн грн.

Отметим, за прошлый год из Украины было вывезено более 1 млн тонн топливной древесины. В страны ЕС с начала года вывезено почти 660 тыс. тонн топливной древесины. При этом более 90% такого товара экспортируют государственные предприятия – лесные хозяйства

 

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Теги: контрабанда, лес, вырубка леса, древесина, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
CпасительМаккейн    08.08.2018, 21:00
Оценка:  0
CпасительМаккейн
Снизилась потому что вывозить уже тупо нечего.
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