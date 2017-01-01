Полиция узнала, где купили кислоту для нападения на Гандзюк
Правоохранители установили место продажи серной кислоты, которой облили советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом в среду, 8 августа, на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
"На сегодня могу сказать, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на женщину. Найдено и изъято более 530 бутылок с этим веществом. Установлено и допрошено лицо, которое реализовывало кислоту", – написал Аброськин.
Он также добавил, что у правоохранителей появились четкие фотографии второго возможного подозреваемого в нападении на Гандзюк.
Cмотрите фотогалерею: Полиция узнала, где купили кислоту для нападения на Гандзюк
Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк. Согласно заключению экспертов, против женщины применили концентрированную серную кислоту. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью.
Как сообщалось, ранее был арестован подозреваемый в нападении на ГандзюкНиколай Новиков.
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