Денисова готова обсудить условия обмена Сенцова

Украинский омбудсмен готова немедленно вылететь в Российскую Федерацию для переговоров об обмене.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что готова обсудить с РФ любые условия обмена украиснкого политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в среду, 8 августа, она написала на своей странице в Facebook.

"Я обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена, только бы спасти Олега Сенцова. Ему срочно необходима надлежащая медицинская помощь. Я готова вылететь немедленно", – написала Денисова.

Она также попросила ответственных лиц в РФ "как можно быстрее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь".

При этом она отмечает, что договоренности между президентами Украины и РФ о ее посещении украинских политзаключенных российской стороной не выполнены, поэтому опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ об "относительно стабильном" состоянии О.Сенцова невозможно.

"Обращение матери о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа. Инициатива Украины о разблокировании процесса обмена опять тормозится российской стороной", - отмечает украинский омбудсмен.

"Призываю всех небезразличных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова", - резюмировала Денисова.

Напомним, сегодня сестра Сенцова рассказала, что получила от него письмо, где он пишет о "близком конце".

Вместе с тем, у российского омбудсмена сообщили, что состояние Сенцова стабильное.

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