В ресторане на Волыни второй раз за две недели массово отравились люди

Полтора десятка посетителей ресторана обратились в больницу с проявлениями острой кишечной инфекции.

После застолья в больнице оказались 15 человек УНН

Гости еще одной свадьбы оказались на больничных койках после застолья в отельно-ресторанном комплексе Садиба на Джерелах в Киверцовском районе Волынской области. На этот раз в больницу обратились 15 пострадавших, сообщает в среду, 8 августа, пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в течение 7 августа в больницу обратились 15 человек с проявлениями острой кишечной инфекции.

"В ходе эпидемического расследования установлено, что больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе "Садиба на Джерелах" Киверцовского района Волынской области", - говорится в сообщении.

С целью установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что после празднования свадьбы в ресторанном комплексе Садиба на Джерелах сальмонеллезом заболели 22 человека. В ходе бактериологического обследования в ресторане была обнаружена сальмонелла и бактерии группы кишечной палочки.

Напомним, за шесть месяцев 2018 года в Украине острые кишечные инфекции диагностировали у 47256 человек.

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