В покушении на Гандзюк подозревают чиновников

Генеральный прокурор заявил, что к громкому покушению причастны служащие правоохранительных и государственных органов.

Покушение на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк было организовано сотрудниками правоохранительных и государственных органов. Об этом в среду, 8 августа, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Об этом он написал в комментарии к своему утреннему сообщению. Генпрокурор отметил, что чиновники пользовались помощью сепаратистских организаций.

Он также сообщил, что уголовное производство по этому делу прокуратура Херсонской области передала в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Формулировка производства звучит так: "По факту организации оконченного покушения на умышленное убийство с особой жестокостью Гандзюк Е., что совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны".

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк. Согласно заключению экспертов, против женщины применили концентрированную серную кислоту. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью.

Как сообщалось, ранее был арестован подозреваемый в нападении на Гандзюк Николай Новиков.

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