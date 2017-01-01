Итоги 8 августа: Состояние Сенцова и санкции против РФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Сестра Сенцова заявила о его катастрофическом состоянии; США ввели новые санкции против РФ. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко сделал сыну многомиллионный подарок

Президент Петр Порошенко подарил своему сыну Алексею более миллиона гривен и часть прав на жилой дом в Козине на 9,5 миллионов гривен. Сообщение о соответствующих изменениях в имущественном состоянии Алексей Порошенко внес в свою электронную декларацию.

Сенцов заявил об ухудшении здоровья

Сестра содержащегося в российской колонии украинского заключенного Олега Сенцова, Наталья Каплан, заявила о катастрофическом состоянии брата. Режиссер через адвоката передал ей письмо, в котором рассказал, что почти не встает.

“Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит“, – написала Каплан.

В свою очередь, в офисе омбудсмена России Татьяны Москальковой отметили, что состояние Сенцова относительно стабильное.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что готова обсудить с РФ любые условия обмена Олега Сенцова.

США ввели новые санкции против России

Государственный департамент США принял решение о вводе новых санкций против России из-за дела Скрипалей. Новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа текущего года.

Если Россия в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химоружие и не согласится на допуск международных инспекторов, то тогда ее ожидает второй этап санкций.

СБУ подозревает правоохранителей и чиновников в организации покушения на Гандзюк

Покушение на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк было организовано сотрудниками правоохранительных и государственных органов. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам главы ГПУ, чиновники пользовались помощью сепаратистских организаций.

США требуют от КНДР отдать ядерное оружие

Госсекретарь США Майк Помпео предлагал властям Северной Кореи передать от 60 до 70% своих ядерных боеголовок Соединенным Штатам или третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.

Северная Корея до сих пор не уведомила США о том, сколькими боеголовками она обладает.