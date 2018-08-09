Сутки на Донбассе: один погибший, трое раненых

В течение текущих суток сепаратисты уже семь раз открывали огонь по позициям украинских военых.

За минувшие сутки сепаратисты обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 44 раза – погиб один боец, трое получили ранения, еще с одним потеряна связь.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил утром в четверг, 9 августа.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП", - отметили в штабе.

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Так, обстреливались защитники Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Возле Майорского зафиксировано боевое столкновение.

В течение текущих суток сепаратисты уже семь раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского.

Накануне в Донецкой области на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) Майорское прострелили два надувных модуля пункта оказания помощи.

Напомним, 24 июля беглый боевик ДНР Денис Лотов публично подтвердил в своем блоге, что 22 января 2015 года в Донецке по улице Куприна (Боссе) троллейбус с местными жителями был обстрелян в ходе разборки между боевиками Захарченко и казаками, в результате которой погибли 8 человек.