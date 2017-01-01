Возле КПВВ Марьинка подорвался пограничник

Пострадавший сотрудник ГПСУ госпитализирован.

Об этом факте сообщено в штаб ООС и другие правоохранительные органы Korrespondent.net

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда Марьинка на Донбассе 8 августа пограничник из состава Объединенных сил накануне подорвался на неизвестном взрывном устройстве, после чего его госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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“Около 15 часов вблизи контрольного пункта въезда-выезда Марьинка на линии соприкосновения военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве“, - сообщили в ведомстве.

Указано, что пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта.

“Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Сейчас раненный госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь, его состояние здоровья - средней тяжести“, - добавили в ГПСУ.

Об этом факте сообщено в штаб ООС и другие правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось 27 января, с начала АТО погибли 69 пограничников.