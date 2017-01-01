Под Днепром авто перевернуло автобус: 15 пострадавших

Авария произошла из-за того, что Opel выехал на встречную полосу.

Недалеко от города Днепр (в районе села Первомайское) 8 августа около 21:30 автобус с пассажирами перевернулся после столкновения с автомобилем Opel. В результате крупного ДТП пострадали пятнадцать человек.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

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Автобус завода Интерпайп с 14 пассажирами двигался в сторону Синельниково, а Opel ехал в направлении Днепра. Правоохранители уточняют, что авария произошла из-за того, что Opel выехал на встречную полосу. После столкновения заводской автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок.

Позже Андрей Кульбач уточнил, что в ДТП пострадали 15 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось 3 августа, в Сумской области водитель фуры погиб в столкновении с грузовиком.