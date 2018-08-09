В Кривом Роге парень с игрушечными пистолетом ограбил игорный зал

Молодому человеку может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы.

В Кривом Роге, в Металлургическом районе полиция задержала 22-летнего парня. Вооружившись игрушечным пистолетом, молодой человек ограбил игорное заведение. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Читай также: В Киевском ТЦ засняли “командную“ работу воров

“Разбойное нападение произошло 8 августа около 03.00 в Металлургическом районе г. Кривой Рог. Угрожая работнице пистолетом, молодой человек в балаклаве завладел деньгами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 22-летнего злоумышленника - им оказался неработающий местный житель. В рюкзаке у него обнаружили деньги, балаклаву и игрушечный пистолет“ , - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой). Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об объявлении молодчику подозрения и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 6 августа сообщалось, что в Киеве у женщины украли 2 миллиона гривен.