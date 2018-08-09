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В Кривом Роге парень с игрушечными пистолетом ограбил игорный зал

Комментариев: 5
Молодому человеку может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы.
Разбойник вооружился игрушечным пистолетом, однако срок ему "светит" вполне реальный
Разбойник вооружился игрушечным пистолетом, однако срок ему "светит" вполне реальный
dn.npu.gov.ua

В Кривом Роге, в Металлургическом районе полиция задержала 22-летнего парня. Вооружившись игрушечным пистолетом, молодой человек ограбил игорное заведение. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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“Разбойное нападение произошло 8 августа около 03.00 в Металлургическом районе г. Кривой Рог. Угрожая работнице пистолетом, молодой человек в балаклаве завладел деньгами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 22-летнего злоумышленника - им оказался неработающий местный житель. В рюкзаке у него обнаружили деньги, балаклаву и игрушечный пистолет“ , - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой). Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об объявлении молодчику подозрения и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 6 августа сообщалось, что в Киеве у женщины украли 2 миллиона гривен. 

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Теги: Днепропетровская область, Кривой Рог, ограбление, пистолет, игрушка
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Комментариев (5)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    09.08.2018, 10:24
Оценка:  -1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Чего от 7 до 12 лет.
Условное наказание, вон сын депутата ограбил магазин так дали условно.
Или у нас закон не один для всех?))))
РАЗГЕЛЬДЯЙ    09.08.2018, 10:28
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
При том что сын депутата Попова со стартовым пистолетом был, а этот с игрушечным.
dimasvetik    09.08.2018, 10:17
Оценка:  +2
dimasvetik
И вообще когда уже это закончится! Просто это всему народу наглядное преступление, наплевательское отношение на закон! Посмотрите сколько этих игровых зал кругом под разными названиями по всей Украине, а потом удивляются почему люди тоже начинают плевать на закон.
dimasvetik    09.08.2018, 10:12
Оценка:  +1
dimasvetik
какое может быть наказание если состава преступления нет, по закону игровых залов не должно быть. может за нарушение закона по работе игрового зала нужно наказать владельца.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    09.08.2018, 10:26
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Как ты накажешь.
Владелец игрового зала либо депутат, или администрация района или мент.
Накажи.)))
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