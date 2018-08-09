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В Киеве на взятке поймали главу департамента ГФС

Комментариев: 1
Высокопоставленный чиновник вымогал деньги у предпринимателей.
Задержан начальник Департамента налогов и сборов с физических лиц
Задержан начальник Департамента налогов и сборов с физических лиц
facebook.com/LlutsenkoYuri

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Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Нацполиции задержали с поличным начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы.

Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

“Чиновник спутал сборы и поборы“, - отметил генпрокурор.

По словам Луценко, за уменьшение штрафных санкций подозреваемый требовал с трех предпринимателей 20 тысяч долларов.

Отметим, на сайте ГФС указано, что Департамент налогов и сборов с физических лиц возглавляет Павел Дроняк.

За взятку чиновник обещал снизить штрафные санкции
За взятку чиновник обещал снизить штрафные санкции
tsn.ua

На сайте ГФС указано, что соответствующий департамент возглавляет Павел Дроняк
На сайте ГФС указано, что соответствующий департамент возглавляет Павел Дроняк
скриншот

Чиновник требовал 20 тыс. долларов у предпринимателя
Чиновник требовал 20 тыс. долларов у предпринимателя
tsn.ua

Задержание провели сотрудники ГПУ и Нацполиции
Задержание провели сотрудники ГПУ и Нацполиции
tsn.ua

Как сообщалось 7 августа, в Хмельницкой области руководителя ВУЗа поймали на взятке.

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Теги: взятка, коррупция, ГФС
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Комментариев (2)
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П    09.08.2018, 10:44
Оценка:  0
П
И что?
дикий_Ким    09.08.2018, 10:08
Оценка:  0
дикий_Ким
Не может быть. Это же честнейший человек. Просто рука кремля хочет дискридитировать нас перед ЕС и МВФ.
Слава Украние!
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