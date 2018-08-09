В Киеве на взятке поймали главу департамента ГФС
Высокопоставленный чиновник вымогал деньги у предпринимателей.
Читай также: “Афера всех афер“ раскрыта в сфере здравоохранения Словении
Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Нацполиции задержали с поличным начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы.
Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
“Чиновник спутал сборы и поборы“, - отметил генпрокурор.
По словам Луценко, за уменьшение штрафных санкций подозреваемый требовал с трех предпринимателей 20 тысяч долларов.
Отметим, на сайте ГФС указано, что Департамент налогов и сборов с физических лиц возглавляет Павел Дроняк.
Как сообщалось 7 августа, в Хмельницкой области руководителя ВУЗа поймали на взятке.
Слава Украние!