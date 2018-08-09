В Киеве на взятке поймали главу департамента ГФС

Высокопоставленный чиновник вымогал деньги у предпринимателей.

Задержан начальник Департамента налогов и сборов с физических лиц facebook.com/LlutsenkoYuri

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Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Нацполиции задержали с поличным начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы.

Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

“Чиновник спутал сборы и поборы“, - отметил генпрокурор.

По словам Луценко, за уменьшение штрафных санкций подозреваемый требовал с трех предпринимателей 20 тысяч долларов.

Отметим, на сайте ГФС указано, что Департамент налогов и сборов с физических лиц возглавляет Павел Дроняк.

За взятку чиновник обещал снизить штрафные санкции tsn.ua

На сайте ГФС указано, что соответствующий департамент возглавляет Павел Дроняк скриншот

Чиновник требовал 20 тыс. долларов у предпринимателя tsn.ua

Задержание провели сотрудники ГПУ и Нацполиции tsn.ua

Как сообщалось 7 августа, в Хмельницкой области руководителя ВУЗа поймали на взятке.