В Сумах и в селе под Львовом повесились два 12-летних мальчика

Пока следователи не обнаружили признаков того, что самоубийства связаны с суицидными онлайн-играми.

В среду, 8 августа, в одном из сел Жидачевского района Львовской области бабушка нашла тело своего 12-летнего внука. Также 8 августа в городе Сумы 12-летний мальчик был найден дома с веревкой на шее в состоянии клинической смерти, позже, не смотря на усилия медиков, он скончался.

Об этом сообщають отделы коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской и Сумской областях.

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Относительно трагедии во Львовской области известно, что тело ребенка было обнаружено в хозяйственной постройке, около 18:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств инцидента. В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по факту смерти ребенка.

В Сумах была надежда спасти ребенка, он находился в состоянии клинической смерти, врачи скорой восстановили ему сердцебиение и доставили в реанимацию. Однако, около часа дня, несмотря на все усилия медиков, ребенок умер.

Полиция в рамках открытого по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) выясняет причины и обстоятельства случившегося.

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“Во время первоочередных следственных действий мы не обнаружили никаких признаков того, что мальчик сделал это в результате так называемых смертельных он-лайн игр, как это было растиражировано отдельными СМИ. Однако это не означает отсутствия проблем в нашем регионе. Я призываю всех граждан с большим вниманием и заботой относиться к воспитанию своих детей и внуков, занимать их интересными и полезными занятиями, а в случае обнаружения проблем консультироваться со специалистами - педагогами, психологами, медиками и работниками ювенальной превенции“, - отметил начальник ювенальной превенции УПД ГУНП в области Сергей Тарасенко.

Как сообщалось 22 марта, в Харькове 12-летний школьник совершил самоубийство.