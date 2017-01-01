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Выборы в общественный совет МинВОТ не признали 29 общественных организаций

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В знак протеста около 10 профильных известных организаций покинули учредительное собрание для формирования состава общественного совета при МинВОТ.
МинВОТ отказался делать публичное голосование в Интернете
МинВОТ отказался делать публичное голосование в Интернете
korrespondent.net

Боле 20 общественных организаций выступили с заявлением, что не признают прошедшие выборы в общественный совет Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Об этом сообщили представители общественных организаций, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении организаций сказано, что 1 августа со второй попытки в МинВОТ было проведено учредительное собрание по созданию общественного совета, а также напоминается, что первый раз оно не состоялось из-за драки среди ее участников.

“26 организаций вошли в состав общественного совета, при этом почти все организации связаны с адвокатом Натальей Целовальниченко, которую журналисты подозревают в выманивании средств у переселенцев, а также адвокатом Геннадием Борисичевим. Одна из этих организаций была создана за месяц до проведения учредительного собрания“, - говорится в заявлении.

Отмечается, что на собрании присутствовали представители 41 организации, при этом 27-30 человек голосовали единогласно за все вопросы. Так, единогласно были приняты решения об избрании трех членов счетной комиссии, секретаря и председателя учредительного собрания - Целовальниченко.

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“Интересным является и тот факт, что еще в 2017 году в состав Общсовета МинВОТ подали свои заявки 106 институтов гражданского общества, а сама Наталья Целовальниченко не вошла в их состав из-за того, что предоставила документы с ложными сведениями. Это не помешало в этот раз ей возглавить Инициативную группу по подготовке Учредительного собрания и самой рассматривать документы своих организаций на участие, и отказывать в участии другим“, - отмечают представители общественных организаций.

Кроме того, около десяти профильных известных организаций покинули собрание в знак протеста. В частности, Донбасс SOS, ОО Эрлайт, БФ Право на защиту, Украинская народная рада Донетчины и Луганщины, БО Благотворительный фонд помощи батальона Донбасс, Международное агентство изменений, ОО Ты нужен Украине, Луганская областная общественная правозащитная женская организация Чайка.

Общественники напомнили, что законодательство рекомендует формировать общественные советы в составе 35 членов, но 27 участников собрания проголосовали единогласно за сокращение количества членов совета до 26 человек.

“Это было сделано с целью ограничения влияния общественности на решение будущего общественного совета и концентрациивласти в руках лиц, приближенных к руководству Министерства“, - подчеркивается в заявлении общественных организаций.

Кроме того, в заявлении говорится, что ранее МинВОТ отказался делать публичное голосование в Интернете, “которое бы сделало невозможным фальсификации выборов и привлекло широкие круги общественности к обсуждению состава совета“.

В связи с этим общественные организации требуют от МинВОТ не утверждать персональный состав Общественного совета, провести соответствующую оценку документов учредительного собрания и провести голосование в состав совета, используя голосование он-лайн по примеру Министерства здравоохранения Украины.

Данное обращение подписали:

  • Восток СОС,
  • Донбасс СОС,
  • Луганская областная общественная правозащитная женская организация Чайка,
  • Украинский народный совет Донецкой и Луганской областей,
  • Международное агентство перемен,
  • Всеукраинское общественное объединение Движущая сила,
  • Благотворительный фонд помощи батальона Донбасс,
  • Ты нужен Украине,
  • Украина. Время объединяться,
  • Общество сознательных граждан, 
  • Союз участников АТО Боярки,
  • Луганская коалиция Граждане за прозрачность действий власти,
  • Территория - новый восток,
  • Переселенцы Донбасса на Сумщине,
  • На Добро,
  • Мой.Дом.Юа,
  • К-К,
  • Солидарность,
  • Мост 3.10,
  • Активное гражданское общество,
  • Крепкая община,
  • Частное научное учреждение Центр экономико-правовых исследований,
  • Говори!,
  • Свои
  • и Общественный центр горожан Перспектива.

Ранее в среду состоялось учредительное собрание для формирования состава общественного совета при МинВОТ, по итогам которого путем рейтингового тайного голосования были избраны 26 его членов.

Как сообщалось 12 мая, в МинВОТ напомнили о выплатах освобожденным из плена.

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Теги: МинВОТ, общественная организация, война, Донбасс
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