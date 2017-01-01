Выборы в общественный совет МинВОТ не признали 29 общественных организаций

В знак протеста около 10 профильных известных организаций покинули учредительное собрание для формирования состава общественного совета при МинВОТ.

Боле 20 общественных организаций выступили с заявлением, что не признают прошедшие выборы в общественный совет Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Об этом сообщили представители общественных организаций, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении организаций сказано, что 1 августа со второй попытки в МинВОТ было проведено учредительное собрание по созданию общественного совета, а также напоминается, что первый раз оно не состоялось из-за драки среди ее участников.

“26 организаций вошли в состав общественного совета, при этом почти все организации связаны с адвокатом Натальей Целовальниченко, которую журналисты подозревают в выманивании средств у переселенцев, а также адвокатом Геннадием Борисичевим. Одна из этих организаций была создана за месяц до проведения учредительного собрания“, - говорится в заявлении.

Отмечается, что на собрании присутствовали представители 41 организации, при этом 27-30 человек голосовали единогласно за все вопросы. Так, единогласно были приняты решения об избрании трех членов счетной комиссии, секретаря и председателя учредительного собрания - Целовальниченко.

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“Интересным является и тот факт, что еще в 2017 году в состав Общсовета МинВОТ подали свои заявки 106 институтов гражданского общества, а сама Наталья Целовальниченко не вошла в их состав из-за того, что предоставила документы с ложными сведениями. Это не помешало в этот раз ей возглавить Инициативную группу по подготовке Учредительного собрания и самой рассматривать документы своих организаций на участие, и отказывать в участии другим“, - отмечают представители общественных организаций.

Кроме того, около десяти профильных известных организаций покинули собрание в знак протеста. В частности, Донбасс SOS, ОО Эрлайт, БФ Право на защиту, Украинская народная рада Донетчины и Луганщины, БО Благотворительный фонд помощи батальона Донбасс, Международное агентство изменений, ОО Ты нужен Украине, Луганская областная общественная правозащитная женская организация Чайка.

Общественники напомнили, что законодательство рекомендует формировать общественные советы в составе 35 членов, но 27 участников собрания проголосовали единогласно за сокращение количества членов совета до 26 человек.

“Это было сделано с целью ограничения влияния общественности на решение будущего общественного совета и концентрациивласти в руках лиц, приближенных к руководству Министерства“, - подчеркивается в заявлении общественных организаций.

Кроме того, в заявлении говорится, что ранее МинВОТ отказался делать публичное голосование в Интернете, “которое бы сделало невозможным фальсификации выборов и привлекло широкие круги общественности к обсуждению состава совета“.

В связи с этим общественные организации требуют от МинВОТ не утверждать персональный состав Общественного совета, провести соответствующую оценку документов учредительного собрания и провести голосование в состав совета, используя голосование он-лайн по примеру Министерства здравоохранения Украины.

Данное обращение подписали:

Восток СОС,

Донбасс СОС,

Луганская областная общественная правозащитная женская организация Чайка,

Украинский народный совет Донецкой и Луганской областей,

Международное агентство перемен,

Всеукраинское общественное объединение Движущая сила,

Благотворительный фонд помощи батальона Донбасс,

Ты нужен Украине,

Украина. Время объединяться,

Общество сознательных граждан,

Союз участников АТО Боярки,

Луганская коалиция Граждане за прозрачность действий власти,

Территория - новый восток,

Переселенцы Донбасса на Сумщине,

На Добро,

Мой.Дом.Юа,

К-К,

Солидарность,

Мост 3.10,

Активное гражданское общество,

Крепкая община,

Частное научное учреждение Центр экономико-правовых исследований,

Говори!,

Свои

и Общественный центр горожан Перспектива.

Ранее в среду состоялось учредительное собрание для формирования состава общественного совета при МинВОТ, по итогам которого путем рейтингового тайного голосования были избраны 26 его членов.

Как сообщалось 12 мая, в МинВОТ напомнили о выплатах освобожденным из плена.