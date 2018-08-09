Боевики подбили авто с бойцами ВСУ, есть погибший

В районе города Золотое ракета боевиков попала в автомобиль украинских военных, в результате один боец погиб и еще троих ранило.

В среду вечером ракета боевиков попала в автомобиль с украинскими бойцами, из-за чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Луганской гражданско-военной администрации.

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По данным ОГА, обстрел произошел в районе города Золотое. Боевики использовали противотанковые ракетные комплексы.

Напомним, утром 9 августа штаб операции Объединенных сил сообщал, что за сутки на Донбассе один украинский военный погиб и трое получили ранения.

Всего за сутки боевики 44 раза нарушили режим тишины, в том числе дважды из тяжелого вооружения.