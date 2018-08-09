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Боевики подбили авто с бойцами ВСУ, есть погибший

Комментариев: 4
В районе города Золотое ракета боевиков попала в автомобиль украинских военных, в результате один боец погиб и еще троих ранило.
За сутки боевики открывали огонь 44 раза
За сутки боевики открывали огонь 44 раза
mil.gov.ua

В среду вечером ракета боевиков попала в автомобиль с украинскими бойцами, из-за чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Луганской гражданско-военной администрации.

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По данным ОГА, обстрел произошел в районе города Золотое. Боевики использовали противотанковые ракетные комплексы.

Напомним, утром 9 августа штаб операции Объединенных сил сообщал, что за сутки на Донбассе один украинский военный погиб и трое получили ранения.

Всего за сутки боевики 44 раза нарушили режим тишины, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

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Теги: ООС, Донбасс, война, Золотое, автомобиль, погибший, ВСУ, обстрел
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Комментариев (4)
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ВасяизИваново    09.08.2018, 11:44
Оценка:  -5
ВасяизИваново
Когда убиваешь других, надо быть готовым, что и тебя могут убить, диалектика однако!
WTF2wtf    09.08.2018, 11:45
Оценка:  +5
WTF2wtf
Тебя сильно убивают украинские солдаты в Иваново?
Много у вас там украинских танков катается???
WTF2wtf    09.08.2018, 11:46
Оценка:  +3
WTF2wtf
Может украинские солдаты у тебя сбивают украинские самолеты?
Нет?
А россияне у нас это все делают
WTF2wtf    09.08.2018, 11:47
Оценка:  +3
WTF2wtf
Может украинские солдаты у тебя дома сбивают российские самолеты?
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