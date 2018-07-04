Пойман майор-дезертир, сбежавший из части месяц назад

Обвиняемого майора поместили на гауптвахту на 60 суток, а также установили ему сумму залога в размере почти 37 тыс. грн.

В Черниговской области поймали майора Вооруженных сил Украины, который месяц назад сбежал из воинской части, дислоцированной в с. Десна.

Об этом в четверг, 9 августа, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона.

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“Досудебным расследованием установлено, что майор ВСУ, занимаемый должность начальника информационно-аналитической группы штаба воинской части, дислоцированной в с. Десна Черниговской области, 04.07.2018 года самовольно покинул расположение указанной воинской части без уважительных причин, нарушая военные уставы и законы Украины“, - говорится в сообщении.

По данным ведомства 8 августа местонахождение правонарушителя установлено, он задержан Военной службой правопорядка.

В тот же день офицеру сообщили о подозрении в совершении преступления. Задержанный доставлен в Козелецкий районный суд Черниговской области для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

“Следственный судья избрал обвиняемому майору меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте сроком 60 суток, а также установил ему сумму залога в размере 36 820 гривен“, - доложили в военной прокуратуре.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали дезертира из Крыма.