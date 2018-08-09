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Харьковские полицейские вывезли женщину в лесополосу и выбивали признания

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Женщину заподозрили в краже телефона - угрожали ее раздеть, надеть наручники и оставить в беспомощном состоянии.
Полицейские хотели "повысить показатели раскрываемости преступлений"
Полицейские хотели "повысить показатели раскрываемости преступлений"
Корреспондент.net

Прокуратура Харьковской области завершила расследование в отношении правоохранителей, которые вывезли женщину в лесополосу и угрозами заставили признаться в краже телефона.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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“Прокуратура области направила в Киевский районный суд г. Харькова обвинительный акт по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины) в отношении майора и старшего лейтенанта полиции“, - говорится в сообщении.

По словам начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, следователи прокуратуры установили, что в начале января этого года 28-летний старший лейтенант полиции вызвал в помещение участкового пункта 34-летнюю женщину, которую подозревали в краже мобильного.

Накануне харьковчанин обратился к правоохранителям с соответствующим заявлением. Он сообщил, что во время празднования дня рождения у него пропал мобильный телефон, и он подозревает, что его украла именно эта женщина. Однако никаких фактов в подтверждение этой версии мужчина не предоставил.

“Женщина объяснила правоохранителям, что не брала телефон и не знает, кто это сделал. Однако полицейские решили заставить ее признаться и тем самым повысить показатели раскрываемости преступлений. Когда поняли, что психологическое давление на женщину не действует, 34-летний майор руками и ногами начал бить “подозреваемую“. Однако она все равно отказывалась признать вину в краже. Тогда полицейские забрали ее мобильный телефон, посадили в машину и вывезли в лесополосу вблизи кольцевой дороги Харькова. Там, угрожая ее раздеть, надеть наручники и оставить в беспомощном состоянии, они продолжали требовать признаться в преступлении. В конце концов 34-летняя женщина согласилась признать себя виновной. Сейчас по требованию прокуратуры правоохранители отстранены от занимаемых должностей“, - отметили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщалось 1 августа, в Харькове полицейские выбивали признания у студентов.

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Теги: выбивали признания, Нацполиция, Харьков
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Комментариев (1)
дикий_Ким    09.08.2018, 13:08
Оценка:  +3
дикий_Ким
хорошая рехформа.
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