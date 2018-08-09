У Путина прокомментировали возможность окончания войны в Донбассе

Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов предупредил, что Россия всегда будет выступать против прямых военных угроз.

Гибридная война в Донбассе не завершится до смены власти в Украине. Об этом в интервью российскому изданию Коммерсант заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который ранее был министром обороны и вице-премьером РФ.

Отвечая на вопрос, когда может завершиться горячая фаза конфликта на востоке Украины, Иванов сказал: “При нынешней власти в Киеве перспектив этому нет“.

Он утверждает, что в Украине якобы произошел государственный переворот, поддержанный западом.

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“Население не только Крыма, но и восточной Украины этот государственный переворот не приняло…А дальше началось достаточно стихийно. А российские войска на территории Крыма были, и свою квоту по российско-украинскому соглашению - 25 тысяч военнослужащих на территории Крыма - мы ни разу не нарушили, это я вам точно говорю. Даже после того, как группировка наших войск была усилена, лимит 25 тысяч мы ни разу сознательно не превзошли, чтобы нас не обвинили“, - сказал Иванов.

При этом он подчеркнул, что Россия не проводит агрессивную политику, и назвал “бредом“ некоторые заявления о планах РФ напасть на Прибалтику.

“Я уж не говорю о бреде сивой кобылы в виде обвинений о планах нашего нападения на Прибалтику. Я понимаю, для чего они нужны, я прекрасно понимаю: если Прибалтика не будет орать, что ее сегодня-завтра захватит коварная Россия, им денег не дадут. Это я прекрасно понимаю, но по сути-то это ахинея“, - отметил чиновник.

По его словам, Россия всегда будет выступать против прямых военных угроз.

“Польша, Румыния, приближение системы ПРО к нашим границам - это, конечно, прямая военная угроза. Против этого мы всегда выступали и будем выступать“, - уточнил Иванов.

Напомним, 27 июля президент РФ Владимир Путин заявлял, что его идея проведения референдума в Донбассе требует “дополнительного изучения и проработки“.