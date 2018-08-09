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У Путина прокомментировали возможность окончания войны в Донбассе

Комментариев: 16
Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов предупредил, что Россия всегда будет выступать против прямых военных угроз.
Иванов заявил, что Россия "не проводит агрессивную политику"
Иванов заявил, что Россия "не проводит агрессивную политику"
скриншот из видео

Гибридная война в Донбассе не завершится до смены власти в Украине. Об этом в интервью российскому изданию Коммерсант заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который ранее был министром обороны и вице-премьером РФ.

Отвечая на вопрос, когда может завершиться горячая фаза конфликта на востоке Украины, Иванов сказал: “При нынешней власти в Киеве перспектив этому нет“.

Он утверждает, что в Украине якобы произошел государственный переворот, поддержанный западом.

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“Население не только Крыма, но и восточной Украины этот государственный переворот не приняло…А дальше началось достаточно стихийно. А российские войска на территории Крыма были, и свою квоту по российско-украинскому соглашению - 25 тысяч военнослужащих на территории Крыма - мы ни разу не нарушили, это я вам точно говорю. Даже после того, как группировка наших войск была усилена, лимит 25 тысяч мы ни разу сознательно не превзошли, чтобы нас не обвинили“, - сказал Иванов.

При этом он подчеркнул, что Россия не проводит агрессивную политику, и назвал “бредом“ некоторые заявления о планах РФ напасть на Прибалтику.

“Я уж не говорю о бреде сивой кобылы в виде обвинений о планах нашего нападения на Прибалтику. Я понимаю, для чего они нужны, я прекрасно понимаю: если Прибалтика не будет орать, что ее сегодня-завтра захватит коварная Россия, им денег не дадут. Это я прекрасно понимаю, но по сути-то это ахинея“, - отметил чиновник.

По его словам, Россия всегда будет выступать против прямых военных угроз.

“Польша, Румыния, приближение системы ПРО к нашим границам - это, конечно, прямая военная угроза. Против этого мы всегда выступали и будем выступать“, - уточнил Иванов.

Напомним, 27 июля президент РФ Владимир Путин заявлял, что его идея проведения референдума в Донбассе требует “дополнительного изучения и проработки“.

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Теги: Донбасс, война, Россия, Иванов
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Комментариев (18)
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Боцман_Кобза    09.08.2018, 14:05
Оценка:  0
Боцман_Кобза
Уже сами российские офицеры заявляют, что армия РФ для прямой военной агрессии непригодна. Поэтому они и проводят то гибридную войну, то используют наемников типа чвк вагнер. Так что я ему верь. Россия против прямой агрессии, потому что просто уже не способна.
Фарабунда_Марти    09.08.2018, 14:07
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Нема грошей - вот и вся причина. Приходится изворачиваться!
Боцман_Кобза    09.08.2018, 14:01
Оценка:  0
Боцман_Кобза
Бессмертный фильм Георгия Данелия:

— Какой дурак на Плюке правду думает?… Абсурд!
— Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю… и Владимир Николаевич тоже…
Shurat77    09.08.2018, 13:51
Оценка:  0
Shurat77
россия великая страна, только что глянул парад 9 мая на Красной площади, прослезился и пузыри пускал, гордо. сильно. красиво, патриотично!
Shurat77    09.08.2018, 13:49
Оценка:  0
Shurat77
согласен! сносим нынешнюю власть! все на майдан!
Фарабунда_Марти    09.08.2018, 13:53
Оценка:  +1
Фарабунда_Марти
Да! Все на борьбу с Деникиным!!!
Кстати, очень рекомендую прочитать этот трактат Ленина. Он не велик по размеру, но до смешного злободневен. Прям хоть бери его, чуть корректируй и лей с высокой трибуны в ухи народа. ))
Woodbrother    09.08.2018, 13:35
Оценка:  +2
Woodbrother
Война закончится уничтожением кремля вместе со всеми кремлевскими сидельцами, выпавшими из реального мира и впавшими в старческий маразм.
Yzenykkrasavchik    09.08.2018, 13:39
Оценка:  +1
Yzenykkrasavchik
Согласен, но кому это по силу? Инопланетянам?
Woodbrother    09.08.2018, 13:44
Оценка:  -1
Woodbrother
Все идет по сценарию распада совка.
NUZACHEM    09.08.2018, 13:26
Оценка:  +7
NUZACHEM
Господин Иванов, у меня лично другое мнение по поводу окончания войны на Донбассе.
Она закончится тоолько после абсолютноой смены нынешеневласти в Росиии
Фарабунда_Марти    09.08.2018, 13:29
Оценка:  -4
Фарабунда_Марти
Тоже вариант! ))) А лучше - сменить обе!
NUZACHEM    09.08.2018, 13:32
Оценка:  +4
NUZACHEM
со своей властью мы разберемся сами
Фарабунда_Марти    09.08.2018, 13:46
Оценка:  -2
Фарабунда_Марти
ВЫ про Трампа или про американский Сенат?
Колишній-східняк    09.08.2018, 13:52
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Мы-то свою власть можем сменить на виборах. А вот немытая Россия - вряд ли.
Фарабунда_Марти    09.08.2018, 13:56
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Долго ждать придётся, дорогой друг, - президентские выборы в США прошли совсем недавно. А так да, согласен! Только Вы ведь не сможете принимать участие в этих выборах. Не так ли?
Саня-Дон    09.08.2018, 13:25
Оценка:  +6
Саня-Дон
Россия и есть прямая военная угроза и только она ведет войну на Донбассе.
Woodbrother    09.08.2018, 13:39
Оценка:  +1
Woodbrother
Нынешняя россия доживает свои последние годы. Точку невозврата они давно прошли. Скоро россии конец.
Фарабунда_Марти    09.08.2018, 13:49
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
Вы, кстати, об этом непрерывно писали с 14-го по 16-ый год, пророча окончание России в 17-ом. Я ещё тогда предлагал Вам исполнить сеппуку самурая, если сие не сбудется. Помните? Но Вы как всегда не ответили, а сейчас уже осторожно прогнозируете "ближайшие годы". ))) Мододца! Умнеете!
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