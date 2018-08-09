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Харьковский бизнесмен поставлял в ЛНР запчасти для патронного завода - СБУ

Комментариев: 3
Частный предприниматель изготовлял узлы для ремонта станочной линии на патронном заводе в Луганске.
Оборудование для завода в Луганске
Оборудование для завода в Луганске
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области частного предпринимателя, сотрудничавшего с так называемой ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что предприятие поставляло комплектующие для производственных мощностей патронного завода, расположенного на неподконтрольной территории Луганской области.

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"На основе чертежей, полученных из контролируемого террористами завода, частный предприниматель изготовлял узлы для ремонта станочной линии. Готовую продукцию злоумышленник планировал нелегально переправить через линию разграничения", – говорится в сообщении.

Бизнесмен задержан. Открыто уголовное дело по статье о создание террористической группы или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Решается вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось в мае, народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Артюшенко с трибуны пресс-пойнта Верховной Рады заявил о неотвратимости наказания для представителей пророссийской 5-й колонны в Украине. В частности, Артюшенко вспомнил решение Сумского апелляционного суда от 29 марта этого года, который вынес обвинительный акт обвиняемому в пособничестве и финансировании терроризма гражданину Юрию Джабраилову.

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Теги: СБУ, Луганск, завод, предприниматель, бизнесмен, ЛНР, ЛНР новости
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Комментариев (3)
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yfdhtvz    09.08.2018, 14:41
Оценка:  0
yfdhtvz
Его же вывезли в 14 году, що назад вернули?
tulchanin    09.08.2018, 14:31
Оценка:  0
tulchanin
Т.е. к частному предпринимателю обратился "заказчик", попросил изготовить узлы для металлообрабатывающих станков и предоставил чертежи этих узлов. Станки все похожи, в чем вина предпринимателя ?
Его ведь не при передаче узлов в ЛДНР задержали... он только "якобы" это планировал.
Мутно как-то...
Глод    09.08.2018, 14:23
Оценка:  0
Глод
Так Луганский Патронный Завод всё-таки работает? А говорят распилили, вывезли в РФ.
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