Харьковский бизнесмен поставлял в ЛНР запчасти для патронного завода - СБУ

Частный предприниматель изготовлял узлы для ремонта станочной линии на патронном заводе в Луганске.

Оборудование для завода в Луганске ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области частного предпринимателя, сотрудничавшего с так называемой ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что предприятие поставляло комплектующие для производственных мощностей патронного завода, расположенного на неподконтрольной территории Луганской области.

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"На основе чертежей, полученных из контролируемого террористами завода, частный предприниматель изготовлял узлы для ремонта станочной линии. Готовую продукцию злоумышленник планировал нелегально переправить через линию разграничения", – говорится в сообщении.

Бизнесмен задержан. Открыто уголовное дело по статье о создание террористической группы или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Решается вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось в мае, народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Артюшенко с трибуны пресс-пойнта Верховной Рады заявил о неотвратимости наказания для представителей пророссийской 5-й колонны в Украине. В частности, Артюшенко вспомнил решение Сумского апелляционного суда от 29 марта этого года, который вынес обвинительный акт обвиняемому в пособничестве и финансировании терроризма гражданину Юрию Джабраилову.