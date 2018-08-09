В Житомирской области нашли мертвой пропавшую девушку

Погибшую искали несколько дней.

В Житомирской области, на окраине села Бондарцы, нашли тело 20-летней девушки, пропавшей 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Мать пропавшей девушки рассказала, что та ушла 2 августа из дома и не вернулась. Предполагалось, что девушка поехала в Киев. Полицейские начали ряд мероприятий по установлению ее местонахождения. Однако, как было установлено позже, на момент сообщения о пропаже девушка была уже мертва.

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Около 16:00 8 августа до Житомирского районного отделения полиции поступило сообщение об обнаружении на окраине Бондарців прикиданого строительным мусором тела неизвестной женщины.

Полицейские установили, что погибшая - без вести пропала 20-летняя житомирянка. Тело девушки направили для проведения экспертизы и установления причин смерти.

В рамках досудебного расследования, начатого по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах исчезли жена и дочь убитого экс-депутата горсовета.