С начала года поймали 58 тысяч пьяных водителей

Нетрезвые водители стали виновниками более двух тысяч ДТП, в которых погибли десятки людей.

С начала года в пьяных ДТП погибло 42 человека depositphotos.com

За семь месяцев 2018 года в Украине оформлено более 56 тысяч административных протоколов за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Патрульная полиция в Twitter.

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“За первые 7 месяцев 2018 года по всей Украине оформлено 56 241 административных протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП). Призываем водителей быть сознательными и ответственными! Безопасность на дорогах начинается с каждого”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала года по вине нетрезвых водителей произошло более двух тысяч ДТП, в которых погибли 42 человека.

В то же время, по данным полиции, за семь месяцев количество ДТП уменьшилось на 8 тысяч. В 2017 году было зарегистрировано более 89 тысяч аварий, а в 2018 году - около 81 тысячи.