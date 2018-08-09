Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мукачево 70 цыган не дали полицейским оформить ДТП

Комментариев: 10
Водитель автомобиля ВАЗ сбил велосипедиста цыгана, что вызвало к месту аварии большую толпу.
Полицейские обнаружили, что сбитый велосипедист не пострадал
Полицейские обнаружили, что сбитый велосипедист не пострадал
press-centr.com

В Мукачево полицейские не смогли оформить ДТП из-за 70 цыган, которые выбежали на дорогу, начав махать руками, кричать, и всячески препятствовать работе правоохранителей.

Читай также: В Черкасской области 13-летний цыганенок изнасиловал и забил до смерти женщину

Как сообщает издание Мukachevo, инцидент произошел на улице Ивана Франко. Полицейские прибыли на сообщение о ДТП, в котором водитель автомобиля ВАЗ сбил велосипедиста цыгана.

В последствии к месту ДТП сбежалась огромная толпа ромов и полицейским пришлось отступить. 

В полиции сообщили, что протокол будет составлен позднее.

Напомним, 18 июля в Мукачево полиция провела спецоперацию по задержанию членов организованной цыганской группы наркоторговцев. В ходе задержания один из злоумышленников оказал сопротивление, потому полиция применила оружие.

Поделись:
Теги: Мукачево, ДТП, велосипедист, цыгане
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Глод    09.08.2018, 14:54
Оценка:  0
Глод
Странно как-то. Если бы цыган на жигулях сбил велосипелиста, то было бы понятно. А тут наоборот. Наверное велосипедист виноват в ДТП.
Hutinpuy    09.08.2018, 14:48
Оценка:  +4
Hutinpuy
Ну кто еще хочет пролить слезы по поводу несчастных, притесняемых и дискриминируемых?
gtrrewy    09.08.2018, 14:38
Оценка:  0
gtrrewy
В Украине опять появились цыгане, а куда же подевались ромы ?
gtrrewy    09.08.2018, 14:41
Оценка:  -1
gtrrewy
Или это сезонное перевоплошение?
Боцман_Кобза    09.08.2018, 14:45
Оценка:  +3
Боцман_Кобза
Весь ром выпили.
Hutinpuy    09.08.2018, 14:47
Оценка:  +2
Hutinpuy
Цыгане были всегда (к сожалению), а ромы - выдумка демолиберастов и толерастов
Глод    09.08.2018, 14:28
Оценка:  -2
Глод
А С14 метелят адвокатов. Им сейчас некогда.
Hutinpuy    09.08.2018, 14:49
Оценка:  +1
Hutinpuy
Что же им разорваться, если остальные только в Инете п+деть умеют?
дикий_Ким    09.08.2018, 14:17
Оценка:  +6
дикий_Ким
я так понял велосипедист кинулся под ВАЗ чтобы срубить бабла для своего табора. а тут копы внезано
Боцман_Кобза    09.08.2018, 14:16
Оценка:  +6
Боцман_Кобза
Ну так за препятствие работе правоохранителей есть статья. Если они хотят равноправия - пусть строятся в колонны по 4 и дружно идут в СИЗО.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь