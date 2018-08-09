В Мукачево 70 цыган не дали полицейским оформить ДТП

Водитель автомобиля ВАЗ сбил велосипедиста цыгана, что вызвало к месту аварии большую толпу.

Полицейские обнаружили, что сбитый велосипедист не пострадал press-centr.com

В Мукачево полицейские не смогли оформить ДТП из-за 70 цыган, которые выбежали на дорогу, начав махать руками, кричать, и всячески препятствовать работе правоохранителей.

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Как сообщает издание Мukachevo, инцидент произошел на улице Ивана Франко. Полицейские прибыли на сообщение о ДТП, в котором водитель автомобиля ВАЗ сбил велосипедиста цыгана.

В последствии к месту ДТП сбежалась огромная толпа ромов и полицейским пришлось отступить.

В полиции сообщили, что протокол будет составлен позднее.

Напомним, 18 июля в Мукачево полиция провела спецоперацию по задержанию членов организованной цыганской группы наркоторговцев. В ходе задержания один из злоумышленников оказал сопротивление, потому полиция применила оружие.