Слова "Слава Украине!" станут официальным приветствием ВСУ уже 24 августа

Президент Петр Порошенко сообщил, что 24 августа на параде ко Дню независимости военнослужащие будут приветствовать друг друга словами "Слава Украине!" – "Героям слава!" Однако парламент еще должен утвердить это приветствие.

Приветствия советского образца “Здравствуйте, товарищи!“ и “Здравия желаю“ поменяют на “Слава Украине!“ и “Героям слава!“ depositphotos.com

Президент Петр Порошенко сообщил, что 24 августа на параде ко Дню независимости военнослужащие будут приветствовать друг друга словами “Слава Украине“ - “Героям слава!“

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“Я принял решение, что, начиная с 24 августа, эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня Независимости Украины“, - заявил президент в четверг.

Он добавил, что накануне провел консультации по этому вопросу с военнослужащими и ветеранами АТО, а также с министром обороны, СНБО и правительством.

После этого поручил изменить воинское приветствие в Слава Украине!

Соответствующие изменения в закон, которым утверждаются военные уставы, еще должна принять Верховная Рада.

Таким образом, приветствия советского образца “Здравствуйте, товарищи!“ и “Здравия желаю“ поменяют на “Слава Украине!“ и “Героям слава!“.

Форма приветствия “Слава Украине“ зародилась еще во времена Украинской революции начала XX века.

Как пояснил ВВС Украина глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, популярным приветствие “Слава Украине“ стало среди бойцов “Холодноярской республики“ в Черкасской области, которые боролись против большевиков.

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Полное приветствие “Слава Украине! - Героям слава!“ уже было у Организации украинских националистов в 1941 году, а чрезвычайно распространенным стало среди бойцов Украинской повстанческой армии.

Это приветствие после распада СССР преимущественно произносилось в среде национал-демократов и украинских националистов.

С началом Евромайдана этот лозунг постепенно стало одним из главных для всех протестующих, а не только для сторонников националистических партий.

Уже во время боевых действий на Донбассе приветствие обрело популярность не только у добровольческих батальонов и бойцов “Правого сектора“, но и среди большого количества бойцов Вооруженных сил.

Президент Петр Порошенко также часто использовал это приветствие во время выступлений перед военными в зоне боевых действий.

Ранее, Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект, которым заменят воинское приветствие в ВСУ советского образца на “Слава Украине!“ и “Героям слава!“.

