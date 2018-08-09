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В Укравтодоре рассказали, какие дороги отремонтируют первыми

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Госкорпорация хочет соединить к 2022 году все областные центры Украины между собой нормальными дорогами.
Главные дорожные артерии страны ремонтируются участками
Главные дорожные артерии страны ремонтируются участками
УНИАН

Корпорация Укравтодор с прошлого года сфокусировалась на основных маршрутных коридорах и утвердил первую пятилетнюю стратегию развития дорог на 2018-2022 годы.

Об этом сообщил глава компании Славомир Новак в интервью журналу Новое время.

“В 2018 году есть приоритетные коридоры: Киев-Харьков-Довжанский - продолжаем ремонт, и к концу года его отремонтируем. Дорога Харьков-Ахтырка, что между Харьковской и Сумской областью, также к концу года будет сделана“, - сообщил он.

Кроме этого с января этого года проводится две реформы, которые станут конституцией дорожной отрасли.

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“Первая - децентрализация дорог, как это давно сделано в других странах Европы. Мы передали 120 тысяч км дорог на местный уровень и оставили (себе) 50 тысяч государственных дорог. Вторая реформа - дорожный фонд как стабильный и независимый инструмент финансирования дорожной отрасли“, - рассказал Новак.

Он отметил, что суть реформы децентрализации - когда хорошие дороги в городах, районах и поселках - это ответственность местной власти и показатель ее эффективности.

“Теперь губернатор должен объяснять гражданам, почему предоставленные государством деньги не освоены. Мы передали средства, передали дороги - ребята, занимайтесь“, - сказал Новак.

Он также отметил, что главные дорожные артерии страны ремонтируются участками, поскольку отремонтировать абсолютно все в стране, где 95% дорог в плохом состоянии, за год нереально.

Ранее премьер-министр Украине Владимир Гройсман заявил, что план по ремонту дорог выполнен наполовину. 

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Теги: Укравтодор, дороги, ремонт
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Комментариев (1)
Боцман_Кобза    09.08.2018, 15:05
Оценка:  0
Боцман_Кобза
"Пятилетку за три года!" - как в СССР.
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