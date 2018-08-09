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Порошенко торжественно запустил производство крупнокалиберных снарядов

Комментариев: 5
Для производства боеприпасов применяются новейшие станки зарубежного производства.
Порошенко торжественно запустил производство крупнокалиберных снарядов
© president.gov.ua
Фото 1/6
  • В Украине наладили производство снарядов для пушек Гиацинт
  • В Украине наладили производство снарядов для пушек Гиацинт
  • В Украине наладили производство снарядов для пушек Гиацинт
  • В Украине наладили производство снарядов для пушек Гиацинт
  • В Украине наладили производство снарядов для пушек Гиацинт
  • В Украине наладили производство снарядов для пушек Гиацинт
Порошенко торжественно запустил производство крупнокалиберных снарядов
В Украине наладили производство снарядов для пушек Гиацинт
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В Киеве на заводе Артем в четверг, 9 августа запустили новый участок по изготовлению артиллерийских боеприпасов больших калибров для пушек Гиацинт. На церемонии открытия присутствовал президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Мы сегодня уже готовы к тому, чтобы в ближайшее время поставить производство наиболее дефицитных боеприпасов на серийный поток“, – сказал Порошенко.

Глава государства указал, что Министерство обороны разработало по его поручению целевую программу по новому производству артиллерийских боеприпасов.Это невозможно было без нового оборудования, которое раньше Украине не продавали, несмотря на дипломатические усилия руководства страны и МИД.

Сейчас же в цехах завода Артем установлено новое оборудование.

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“Новейшие станки... прибыли из Турции и уже работают, новейшие станки прибыли, я не буду говорить, из каких стран они прибыли, поскольку там есть условия конфиденциальности, но могу сказать, что много стран мира сегодня поставляют уникальное оборудование, на котором работают сотрудники оборонной промышленности Украины“, – сказал президент.

Напомним ГАХК Артем – одно из ведущих предприятий авиапрома и ОПК Украины, единственный на территории бывшего СССР изготовитель управляемых ракет средней дальности класса “воздух-воздух“ разных модификаций для вооружения всех типов самолетов МиГ-29, Су-27, Су-30.

Ранее стало известно, что Украина в три раза увеличит производство ракет. Для украинских предприятий закуплено новейшие технологические линии зарубежных производителей, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

26 июня в Украине прошел очередной этап испытаний снарядов для артсистемы Гиацинт.

 

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Теги: Украина, производство, фото, боеприпасы, снаряд, Петр Порошенко
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Комментариев (5)
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Sanikk    09.08.2018, 15:32
Оценка:  -2
Sanikk
Позитивненько!
LifeStriker    09.08.2018, 15:21
Оценка:  0
LifeStriker
Взорвали столько складов боеприпасов за три года что от россии живого место не осталось бы, на такую сумму что у нас на лет десять на армию выделяют, а сейчас завод они открыли... Зачем? Чтобы опять склад взорвался?
igl-1970    09.08.2018, 15:19
Оценка:  0
igl-1970
вот если епанет так епанет это вам не склад по Винницей тут вам не там тут 20 км в любую сторону окружная да еще на нивысшей точке в принципе не зацепит только корчеватое...
Глод    09.08.2018, 15:06
Оценка:  0
Глод
применяются новейшие станки зарубежного производства ... я не буду говорить, из каких стран они прибыли ... Не из России ли?
Боцман_Кобза    09.08.2018, 14:54
Оценка:  -1
Боцман_Кобза
А во сколько обошлась эта кнопка для запуска? Зачем вся эта показуха?
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