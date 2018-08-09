Порошенко торжественно запустил производство крупнокалиберных снарядов

Для производства боеприпасов применяются новейшие станки зарубежного производства.

В Киеве на заводе Артем в четверг, 9 августа запустили новый участок по изготовлению артиллерийских боеприпасов больших калибров для пушек Гиацинт. На церемонии открытия присутствовал президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Мы сегодня уже готовы к тому, чтобы в ближайшее время поставить производство наиболее дефицитных боеприпасов на серийный поток“, – сказал Порошенко.

Глава государства указал, что Министерство обороны разработало по его поручению целевую программу по новому производству артиллерийских боеприпасов.Это невозможно было без нового оборудования, которое раньше Украине не продавали, несмотря на дипломатические усилия руководства страны и МИД.

Сейчас же в цехах завода Артем установлено новое оборудование.

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“Новейшие станки... прибыли из Турции и уже работают, новейшие станки прибыли, я не буду говорить, из каких стран они прибыли, поскольку там есть условия конфиденциальности, но могу сказать, что много стран мира сегодня поставляют уникальное оборудование, на котором работают сотрудники оборонной промышленности Украины“, – сказал президент.

Напомним ГАХК Артем – одно из ведущих предприятий авиапрома и ОПК Украины, единственный на территории бывшего СССР изготовитель управляемых ракет средней дальности класса “воздух-воздух“ разных модификаций для вооружения всех типов самолетов МиГ-29, Су-27, Су-30.

Ранее стало известно, что Украина в три раза увеличит производство ракет. Для украинских предприятий закуплено новейшие технологические линии зарубежных производителей, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

26 июня в Украине прошел очередной этап испытаний снарядов для артсистемы Гиацинт.