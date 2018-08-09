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В Днепре флаг Украины подняли на рекордно высоком флагштоке

Комментариев: 1
В Днепре завершили установку флагштока напротив Исторического музея.
В Днепре флаг Украины подняли на рекордно высоком флагштоке
© facebook.com/y.golyk
Фото 1/3
  • Флаг развевается в небе над Днепром на 72-метровой высоте
  • Флаг развевается в небе над Днепром на 72-метровой высоте
  • Флаг развевается в небе над Днепром на 72-метровой высоте
В Днепре флаг Украины подняли на рекордно высоком флагштоке
Флаг развевается в небе над Днепром на 72-метровой высоте
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В Днепре провели технический подъем флага Украины на 72-метровом флагштоке. В ближайшее время флаг будет развеваться в небе над Днепром.

Об этом сообщил советник главы ДнепрОГА Юрий Голик в своем Facebook.

Отмечено, что установка рекордно высокого флагштока началась напротив Исторического музея в Днепре в июне.

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“Согласитесь, огромный флаг, развевающийся на ветру, на такой высоте - это правильно и красиво. Как бы сложно не было реализовать подобный проект, мы сделаем это“, - заверил Голик.

Как сообщается, технический подъем флага зафиксировали на камеру. Объектив запечатлел десятки людей, которые остановились посмотреть на подъем национального символа.

Как сообщалось 3 марта, в Киеве будет флагшток за 47 млн гривен, готовят новый тендер.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: рекорд, видео, фото, Днепр, флаг
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Комментариев (1)
ФайныйДрузяка    09.08.2018, 15:48
Оценка:  0
ФайныйДрузяка
Ого!И после этого гривна очень резко пошла в рост,а цены и тарифы обвалились втрое!Надо будет в следующий раз флагшток замастырить выше дубайской высотки,тогда и до Пэрэмоги недалеко будет! ;-)
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