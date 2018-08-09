На улице в Харькове засняли пьяную девочку: ребенок в реанимации

Родители отправили ребенка на лето к бабушке - девочка выпила 10 стаканов портвейна на голодный желудок.

В Харькове девочка напилась и не могла стоять на ногах кадр из видео

В Харькове местные жители заметили лежащую на тротуаре девочку-подростка. Оказалось, что ребенок напился вместе со своими сверстниками, и серьезно отравился алкоголем. Очевидцы инцидента сняли происходящее на видео.

Об этом сообщается на Город Х.

Друзья пытались поднять подругу, но та не могла встать и ее оттащили в ближайшие кусты. Позже оказалось, что девочка выпила 10 стаканов портвейна на голодный желудок.

Медики, которые прибыли на место событий, диагностировали у подростка алкогольное опьянение.

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Им пришлось вызвать полицию так, как госпитализировать несовершеннолетнюю без родственников было нельзя. Родители девочки находятся на отдыхе, а она временно проживает с бабушкой. Подростка поместили в реанимацию.

Ранее в Одессе полиция занялась девочками-подростками, которые в качестве развлечения регулярно избивают сверстниц.