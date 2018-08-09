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На улице в Харькове засняли пьяную девочку: ребенок в реанимации

Комментариев: 6
Родители отправили ребенка на лето к бабушке - девочка выпила 10 стаканов портвейна на голодный желудок.
В Харькове девочка напилась и не могла стоять на ногах
В Харькове девочка напилась и не могла стоять на ногах
кадр из видео

В Харькове местные жители заметили лежащую на тротуаре девочку-подростка. Оказалось, что ребенок напился вместе со своими сверстниками, и серьезно отравился алкоголем. Очевидцы инцидента сняли происходящее на видео. 

Об этом сообщается на Город Х.

Друзья пытались поднять подругу, но та не могла встать и ее оттащили в ближайшие кусты. Позже оказалось, что девочка выпила 10 стаканов портвейна на голодный желудок.

Медики, которые прибыли на место событий, диагностировали у подростка алкогольное опьянение.

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Им пришлось вызвать полицию так, как госпитализировать несовершеннолетнюю без родственников было нельзя. Родители девочки находятся на отдыхе, а она временно проживает с бабушкой. Подростка поместили в реанимацию.

Ранее в Одессе полиция занялась девочками-подростками, которые в качестве развлечения регулярно избивают сверстниц.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Харьков, подросток, девочка, реанимация, пьяный, алкоголь
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Комментариев (6)
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БуГоГарин    09.08.2018, 16:58
Оценка:  0
БуГоГарин
сколько лет ей?
BizzON1979    09.08.2018, 16:57
Оценка:  0
BizzON1979
Хорошо оттапыривается молодежь. 10 стаканов ~2 литра Партюхи ушатать.
Глод    09.08.2018, 15:33
Оценка:  +7
Глод
10 стаканов портвейна на голодный желудок?! Я столько не выпью!
1) Почему её не стошнило?
2) Вы уверены, что она девочка?
Боцман_Кобза    09.08.2018, 15:53
Оценка:  +4
Боцман_Кобза
Действительно. Даже если просто воды сразу столько выпить и то тошнить будет. А тут - портвейн. Может это компот был?
Глод    09.08.2018, 16:30
Оценка:  +1
Глод
Или антикомпот? )))
Боцман_Кобза    09.08.2018, 15:22
Оценка:  +4
Боцман_Кобза
Остановите Землю! Я ссойду.
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