Хороший понт дороже кресла - политолог

Как отмечает политолог Николай Спиридонов, не смотря на предвыборную осень, президент Петр Порошенко не захотел отдыхать в Украине. Президент Украины Петр Порошенко, вероятно, провел неделю в неанонсированном отпуске, сообщает ТСН.

По негласным правилам, президентская администрация должна сообщать о перерыве в работе главы государства, но обычно семья Порошенко такую информацию не разглашает. Одновременно туристы несколько лет назад "ловили" Порошенко в Испании на курорте Марбелья в аптеке, когда он покупал витамины.

Программа "Схемы" Радио Свобода делала сюжет про зимний отдых президента, который летал с семьей инкогнито на Мальдивы. Источники ТСН в АП подтвердили, что с 29 июля президент не появлялся на работе, поэтому журналисты решили поискать Порошенко в Марбелье, где глава государства имеет свои фирмы и поместье прямо на берегу моря.

Сам Президент утверждает, что не был на вилле в Марбелье.