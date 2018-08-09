Савченко обвинила полицейского в применении силы к ее сестре и матери

По словам нардепа, правоохранитель "неправомерно применил силу" во время заседания Апелляционного суда Киева.

Ныне находящаяся в СИЗО депутат Надежда Савченко заявила, что во время заседания Апелляционного суда Киева один из правоохранителей применил силу ее к матери и сестре Вере.

Об этом она рассказала во время трансляции на 112 Украина.

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“Он неправомерно применил силу (к матери и сестре). Я написала заявление в полицию о том, свидетелем чего я стала, с требованием внести в ЕРДР и провести служебную проверку“, - отметила она.

Наряду с этим Савченко намерена как народный депутат обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову и к высшему руководству Национальной полиции.

“Также нарушением было то, что представитель, который совершил данное правонарушение, не назвался ни на мой запрос как народного депутата, ни на запрос общественности, чего он не имел права делать. Он должен себя идентифицировать, показать служебное удостоверение“, - добавила Савченко.

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Отметим, сегодня Апелляционный суд Киева своим решением отменил решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения Надежде Савченко и вынес другое решение, которым также установил для нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября.

В зале заседания началась толкотня и стычки. Сторонники Савченко убеждены, что соответствующее решение Апелляционный суд принял под давлением, поэтому требуют его пересмотра. Из-за этого правоохранителям не удалось вывести из помещения подозреваемую.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко обратилась в суд с просьбой взыскать одну гривну морального ущерба с Главной военной прокуратуры и потребовала удалить из интернета всю порочащую ее честь информацию.