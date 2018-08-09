В тылу ВСУ обстреляли авто командира Правого сектора

Всего было три попадания в автомобиль Дмитрия Коцюбайло, два из них - четко в пассажирские подголовники.

Автомобиль командира Правого сектора Дмитрия Коцюбайло обстреляли неизвестные в тылу Вооруженных Сил Украины на Донбассе.

Об этом сам командир сообщил в четверг, 9 августа, в своем Facebook.

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"Мой автомобиль 2 августа около 20:30 был обстрелян на подъезде к Орловке, со стороны Уманского. По фрагменту пули, найденной в салоне машины, определено, что это калибр - 7.62 мм", - написал Коцюбайло в соцсети.

По его словам, всего было три попадания, два из них - четко в пассажирские подголовники.

"В тот вечер я возвращался из Покровска, из местного отделения полиции, где проходила встреча. Задержавшись в Карловке, с небольшим опозданием, отправился в направлении Авдеевки. Остается открытым вопрос: что это за диверсионная группа, которая так свободно орудует в нашем тылу?" - поинтересовался командир.

При этом он добавил, что компетентные службы уже занимаются этим вопросом.

Как сообщалось 25 мая, на Донбассе погиб 22-летний доброволец из Правого сектора.