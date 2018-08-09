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В тылу ВСУ обстреляли авто командира Правого сектора

Комментариев: 3
Всего было три попадания в автомобиль Дмитрия Коцюбайло, два из них - четко в пассажирские подголовники.
Последствия обстрела авто командира ПС
Последствия обстрела авто командира ПС
Facebook / Дмитрий Коцюбайло

Автомобиль командира Правого сектора Дмитрия Коцюбайло обстреляли неизвестные в тылу Вооруженных Сил Украины на Донбассе.

Об этом сам командир сообщил в четверг, 9 августа, в своем Facebook.

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"Мой автомобиль 2 августа около 20:30 был обстрелян на подъезде к Орловке, со стороны Уманского. По фрагменту пули, найденной в салоне машины, определено, что это калибр - 7.62 мм", - написал Коцюбайло в соцсети.

По его словам, всего было три попадания, два из них - четко в пассажирские подголовники.

"В тот вечер я возвращался из Покровска, из местного отделения полиции, где проходила  встреча. Задержавшись в Карловке, с небольшим опозданием, отправился в направлении Авдеевки. Остается открытым вопрос: что это за диверсионная группа, которая так свободно орудует в нашем тылу?" - поинтересовался командир.

При этом он добавил, что компетентные службы уже занимаются этим вопросом.

Как сообщалось 25 мая, на Донбассе погиб 22-летний доброволец из Правого сектора.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Донбасс, армия, Украинская армия, обстрел, ВСУ
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Комментариев (3)
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lebedin2    09.08.2018, 17:22
Оценка:  +1
lebedin2
Не уверен, что партизаны Правого сектора нужны ВСУ. Как подчиненные командованию -да, как третья сила - нет.
Shurat77    09.08.2018, 16:07
Оценка:  0
Shurat77
этот Коцюбайло типичный бандит из правого сектора, его жизнь это война и убийства....у него поехала крыша на этой теме...другая сторона медали, как кадыровцы только правосек...одно и тоже. думаю это за его грабежи и насилие над местными.
Мамай1648    09.08.2018, 16:26
Оценка:  -3
Мамай1648
адназначна, а уж мышибратья как расстроилися, они та думали что в Украину это как в магазин с хомячками зайти, а тут такое… абыдно слушай
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