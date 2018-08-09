В Херсонской области ревнивец бросился на соперника с ледорубом

У пострадавшего рубленая рана плеча и проникающее ранение грудной клетки.

Преступник заявил, что ни о чем не жалеет hr.npu.gov.ua

В Каховском районе Херсонской области задержан мужчина. Он из ревности пытался убить партнера своей бывшей жены. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Херсонской области.

“Причиной конфликта стала женщина, которая ранее была замужем за подозреваемым, а сейчас проживает с потерпевшим. В ходе конфликта бывший муж несколько раз ударил ледорубом своего соперника. Пострадавшему была вовремя оказана необходимая медицинская помощь и сейчас состояние его здоровья удовлетворительное”, - говорится в сообщении полиции.

Причиной конфликта стала женщина, бывшая жена обвиняемого hr.npu.gov.ua

В дежурную часть Каховского отдела полиции позвонили из районной больницы. Туда был доставлен 32-х летний мужчина с телесными повреждениями – у мужчины диагностированы проникающее ранение грудной клетки и рубленая рана левого плеча.

Читай также: Во Львовской области мужчина зарезал знакомую

Правоохранители выяснили, что пострадавший получил телесные повреждения у себя дома от бывшего мужа своей сожительницы. Подозреваемый пришел в гости к паре и начал ссору. Мужчины подрались, и в ходе потасовки преступник, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за избиения, схватил ледоруб. Он нанес хозяину дома несколько ударов и сбежал.

Когда полиция задержала мужчину, он признался в совершенном преступлении и пояснил, что ни о чем не жалеет.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Орудие преступления изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство” из ст.15 УК “Покушение на преступление”. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее в Харькове уголовник зарубил мужчину и бросился с топором на женщину.