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В Шполе школьник ради смеха нокаутировал пожилого мужчину

Комментариев: 8
Школьник заранее готовился к удару, а его младший друг снимал все на телефон.
После удара, “оператор“ помог пострадавшему подняться
После удара, “оператор“ помог пострадавшему подняться
скриншот из видео

В городе Шпола Черкасской области подросток после короткого диалога, который снимали на камеру, ударил пожилого мужчину.

Видео в Facebook опубликовал Киев Оперативный

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“Шпола, местная молодежь нашла себе забаву. Называется нокаут. Сил и смелости хватило только на то, чтобы вырубить пожилого мужчину. Просто так. Что будет дальше...?“, - говорится сообщении.

На видео, которое снимал друг подростка, видно, как то подошел пообщаться с мужчиной и после недолгого подбадривания нанес сокрушительный удар. 

После удара, “оператор“ помог пострадавшему подняться.

Ранее, в Одессе группа подростков жестоко избила сверстницу, снимая весь процесс на смартфон. До этого, в апреле, в Житомире группа школьников избила водителя троллейбуса.

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Теги: Шпола, школьник, пенсионер, избиение
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Комментариев (8)
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krolikoff_net    09.08.2018, 16:50
Оценка:  +5
krolikoff_net
Обоих на гиляку. Повесить -поржать-снять на видео в назидание другим уродам.
ЕЖИК69    09.08.2018, 17:06
Оценка:  +2
ЕЖИК69
Зачем так строго......снять с родителей на счет дедушки минимум 50 000.......папа сам сынка нокаутирует
DrFreeman    09.08.2018, 16:44
Оценка:  -2
DrFreeman
давайте уже, блять, ваш астероид
ToLK    09.08.2018, 16:22
Оценка:  -2
ToLK
В Нацкорпус пополнение подростает или в С14)))
Мамай1648    09.08.2018, 16:37
Оценка:  -1
Мамай1648
ага, в Шполинскую-уральскую дивизию… братьев-китайцев на Эльбнисее встречать
ФайныйДрузяка    09.08.2018, 16:17
Оценка:  +7
ФайныйДрузяка
Таких вырожденцев надо вычислять и мочить заточкой в подъезде,всё-равно это не люди,а мутанты.
Мамай1648    09.08.2018, 16:11
Оценка:  +6
Мамай1648
их дом тюрьма
Боцман_Кобза    09.08.2018, 16:15
Оценка:  +6
Боцман_Кобза
Таким место на кладбище.
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