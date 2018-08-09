В Шполе школьник ради смеха нокаутировал пожилого мужчину

Школьник заранее готовился к удару, а его младший друг снимал все на телефон.

В городе Шпола Черкасской области подросток после короткого диалога, который снимали на камеру, ударил пожилого мужчину.

Видео в Facebook опубликовал Киев Оперативный

Читай также: Г*вно вонючее: учительница из Василькова стала звездой соцсетей

“Шпола, местная молодежь нашла себе забаву. Называется нокаут. Сил и смелости хватило только на то, чтобы вырубить пожилого мужчину. Просто так. Что будет дальше...?“, - говорится сообщении.

На видео, которое снимал друг подростка, видно, как то подошел пообщаться с мужчиной и после недолгого подбадривания нанес сокрушительный удар.

После удара, “оператор“ помог пострадавшему подняться.

Ранее, в Одессе группа подростков жестоко избила сверстницу, снимая весь процесс на смартфон. До этого, в апреле, в Житомире группа школьников избила водителя троллейбуса.