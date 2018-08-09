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В Борисполе изнасиловали 16-летнюю: подозреваемые задержаны

Комментариев: 11
Двое парней заманили девочку-подростка к себе домой и издевались над ней до утра.
Как только девушка назвала адрес, полиция выехала задерживать преступников
Как только девушка назвала адрес, полиция выехала задерживать преступников
kv.npu.gov.ua

В Борисполе полиция задержала двух мужчин, причастных к изнасилованию 16-летней девочки. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Нацполиция Киевской области.

“Совместными усилиями оперативных служб полиции Киевской области и работников ювенальной превенции удалось в течение двух часов установить личности злоумышленников и задержать их”, — говорится в сообщении правоохранителей.

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О том, что была изнасилована 16-летняя, в полицию заявил работник медучреждения. Как рассказала девушка полицейским, наглядно знакомый молодой человек вечером заманил ее в свою квартиру, где вместе с другом издевались над подростком до утра.

Как только девочка смогла описать приметы своих насильников и предоставить адрес, на место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции.

Во время проведения ряда необходимых полицейских мероприятий правоохранители задержали насильников в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое мужчин 27-летнего возраста.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Борисполе подросток под наркотиками изнасиловал и убил собственную мать. 

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Теги: Киевская область, Борисполь, изнасилование, групповое изнасилование, несовершеннолетняя
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Комментариев (11)
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Таврія    09.08.2018, 17:10
Оценка:  0
Таврія
Покойный дядя Жора,царство небесное,рассказывал в 70-х заходит крендель-статья изнасилование,голову между ног и пошла очередь,дядя Жора был 15-м.Вот это профилактика.Твари животные насильники-зона вас не уважала.
Таврія    09.08.2018, 17:15
Оценка:  0
Таврія
Помните парень пришел из армии и его сестру 16 лет изнасиловали,сделал русскую дубину и проломал 3.14рам головы,то даже судья и следаки его уважали.
BizzON1979    09.08.2018, 16:51
Оценка:  +5
BizzON1979
Мляяяя я просто в Шоке,родите мать вашу. Почему не научили ребенка единственному Правилу ? У знакомых не чего не брать,в лифт с незнакомцем не входить и самое главное что не Ходить в Гостюшки к неизвестным личностям.ЭТО вина родителей что они не расказали ! А вот теперь искупайте вину на ПСИХОЛОГА
DrFreeman    09.08.2018, 16:42
Оценка:  +3
DrFreeman
я не оправдываю уродов, которые это сделали. но зачем 16 летняя пошла в квартиру 27 летнего? как заманил, конфеткой?
tulchanin    09.08.2018, 17:01
Оценка:  +1
tulchanin
Ну как зачем, она же уже "взрослая", и может тусоваться во взрослой компании.
А два придурка, выпив, решили что раз пришла, то понимала зачем, и нефиг отнекиваться....
knev    09.08.2018, 17:04
Оценка:  +3
knev
В таком возрасте и отсутствие жизн опыта и интерес и наивная доверчивость и не знание всех рисков не знание грубой враждебности.Не знание что существует вообще насилие над человеком в большой степени.Не знание половой агрессии у молодых самцов и тд...
germanik777    09.08.2018, 16:39
Оценка:  +2
germanik777
Бедная девочка. Что у насильников в голове?
CaHEK20    09.08.2018, 16:28
Оценка:  +3
CaHEK20
В нашей Гуманной стране, к сожалению, соизмеримое преступлению наказание обеспечит не суд, а сокамерники.
Колишній-східняк    09.08.2018, 16:25
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Плохо. На зоне с такими будут жестко...
Dnepr_Dnepr    09.08.2018, 16:58
Оценка:  +1
Dnepr_Dnepr
часто на зоне бываешь? Этого давно уже нет. Нет воров и нет понятий. Все воры на свободе в верховной зраде. Насильников уже никто не трогает ине наказывает, так как все знают что из 10 изнасилований 9 это подстава со стороны телки. Насилуют реально только маньяки, но и об них никто не марается
BizzON1979    09.08.2018, 17:08
Оценка:  0
BizzON1979
Dnepr_Dnepr
Та нееееее ,есть на Зонах и Колониях Cмотряшие, там и понятия есть. Спросив его статью ему дадут Петушинный уголок, бить не кто не будет, но здароватся Авторитеты точно не будут. Тухлый будет всю помоечную работу делать. Убирать,Стирать.
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