В Борисполе изнасиловали 16-летнюю: подозреваемые задержаны

Двое парней заманили девочку-подростка к себе домой и издевались над ней до утра.

Как только девушка назвала адрес, полиция выехала задерживать преступников kv.npu.gov.ua

В Борисполе полиция задержала двух мужчин, причастных к изнасилованию 16-летней девочки. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Нацполиция Киевской области.

“Совместными усилиями оперативных служб полиции Киевской области и работников ювенальной превенции удалось в течение двух часов установить личности злоумышленников и задержать их”, — говорится в сообщении правоохранителей.

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О том, что была изнасилована 16-летняя, в полицию заявил работник медучреждения. Как рассказала девушка полицейским, наглядно знакомый молодой человек вечером заманил ее в свою квартиру, где вместе с другом издевались над подростком до утра.

Как только девочка смогла описать приметы своих насильников и предоставить адрес, на место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции.

Во время проведения ряда необходимых полицейских мероприятий правоохранители задержали насильников в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое мужчин 27-летнего возраста.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Борисполе подросток под наркотиками изнасиловал и убил собственную мать.