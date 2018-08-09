В Борисполе изнасиловали 16-летнюю: подозреваемые задержаны
В Борисполе полиция задержала двух мужчин, причастных к изнасилованию 16-летней девочки. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Нацполиция Киевской области.
“Совместными усилиями оперативных служб полиции Киевской области и работников ювенальной превенции удалось в течение двух часов установить личности злоумышленников и задержать их”, — говорится в сообщении правоохранителей.
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О том, что была изнасилована 16-летняя, в полицию заявил работник медучреждения. Как рассказала девушка полицейским, наглядно знакомый молодой человек вечером заманил ее в свою квартиру, где вместе с другом издевались над подростком до утра.
Как только девочка смогла описать приметы своих насильников и предоставить адрес, на место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции.
Во время проведения ряда необходимых полицейских мероприятий правоохранители задержали насильников в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое мужчин 27-летнего возраста.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Борисполе подросток под наркотиками изнасиловал и убил собственную мать.
А два придурка, выпив, решили что раз пришла, то понимала зачем, и нефиг отнекиваться....
Та нееееее ,есть на Зонах и Колониях Cмотряшие, там и понятия есть. Спросив его статью ему дадут Петушинный уголок, бить не кто не будет, но здароватся Авторитеты точно не будут. Тухлый будет всю помоечную работу делать. Убирать,Стирать.