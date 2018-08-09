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Убийство Сармата в Бердянске было заказным - Аброськин

Спецтема: Убийство Сармата
Комментариев: 3
Следствие рассматривает три версии убийства активиста из Бердянска. Устанавливаются все причастные к преступлению.
В полиции уверены, что Олешко заказали
В полиции уверены, что Олешко заказали
УНИАН

Убийство бывшего участника АТО в Бердянске Виталия Олешко является заказным. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-центр Нацполиции.

В настоящее время следствием рассматриваются три основных версии убийства Олешко, отметил он.

“Первая версия - преступление совершено лицами, которые входят в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления за активную общественную или предпринимательскую деятельность убитого“, - сказал Аброськин.

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Он также добавил, что у следствия есть все основания полагать, что это заказное убийство. По его словам, следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области.

“Сейчас мы устанавливаем всех его участников: от исполнителей и пособников до заказчиков. Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства“, - отметил Аброськин.

Напомним, Олешко был застрелен в Бердянске 31 июля. Вскоре полицейские задержали пятерых подозреваемых. Сообщалось, что один из подозреваемых в убийстве является бывшим бойцом батальона Торнадо.

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Теги: Бердянск, убийство, Олешко, ветеран АТО, Сармат, Аброськин
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Комментариев (3)
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Shurat77    09.08.2018, 16:38
Оценка:  +3
Shurat77
а кто это вобще. еще один убийца, палач, грабитель и насильник?
asfd0    09.08.2018, 16:52
Оценка:  -1
asfd0
И не говори, мог бы ещё убивать и убивать.
yfdhtvz    09.08.2018, 16:33
Оценка:  -1
yfdhtvz
Неужели РУКА К?
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