Под Львовом сотрудница банка украла 4 млн грн

Деньги вкладчиков присвоила руководительница районного отделения одного из банков.

Оказалось, что сотрудница не вносила в кассу деньги клиентов journalist.today

Галицкий райсуд Львова арестовал руководительницу районного отделения одного из банков Львовской области, которая украла у вкладчиков 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в течение 2017 года 51-летняя сотрудница банка получила от клиентов деньги для внесения на счет и заключения договоров банковского вклада.

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“Когда клиенты обратились в кассу банковского учреждения, выяснилось, что в действительности никаких счетов открыто не было. Деньги на срочные вклады не поступали, поскольку женщина не вносила их в кассу банковского учреждения“, - рассказывают в полиции.

По данным правоохранителей, всего банкирша присвоила 75,4 тысячи долларов и 56,6 тысячи евро, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 4 миллиона гривен.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В качестве альтернативы аресту суд назначил залог в размере 6,9 миллиона гривен.

Как сообщалось 24 июля, в Одессе пойманную на взятке декана консерватории выпустили под залог 1,5 млн гривен.