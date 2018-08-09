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В Мариуполе пляж покрылся мертвой рыбой

Комментариев: 1
В Азовском море массово гибнет бычок. Мор обрнаружили жители Мариуполя.
В Азовском море начался массовый мор бычков
В Азовском море начался массовый мор бычков
Скриншот из видео

А Азовском море случился массовый мор рыбы. Центральный пляж города буквально усеян мертвыми бычками. Экоинспекция Мариуполя объясняет произошедшее низким уровнем кислорода в воде. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Эспрессо.

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Низкий уровень кислорода в воде стал основной причиной гибели рыбы. Море прогрелось до 28-29 градусов, объясняют в тамошней экологической инспекции. Жителей и гостей Мариуполя просят не покупать рыбу в ближайшее время, так заморенная рыба может попадать на рынки.

В Мариуполе массовый мор рыбы
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“Весь бычок, который сегодня выброшен на берег, не должен попасть в пищу. Я бы не рекомендовал забирать домой эту рыбу для кормления животных, потому что в любом случае есть вероятность того, что она попадет к людям. Этот бычок должен быть утилизирован“, - сказал Михаил Когут, заместитель мэра Мариуполя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине массово погибли пчелы, отравившись химикатами с полей. 

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Теги: Мариуполь, Азовское море, рыба, мор, бычок
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Комментариев (1)
Саня-Дон    09.08.2018, 17:50
Оценка:  +3
Саня-Дон
Как обычно, почти каждый год такое
Вода сильно нагревается и рыба дохнет от нехватки кислорода
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