Итоги приема в вузы: что выбрали абитуриенты с высокими баллами

В украинском Министерстве образования рассказали, на какие специальности поступали абитуриенты с высоким проходным баллом ВНО.

У всех поступающих на медицинские специальности балл и так был выше 150 depositphotos.com

В Украине самый высокий проходной балл по результатам вступительной кампании 2018 был у абитуриентов, которые поступали на стоматологию.

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Чтобы иметь возможность учиться на стоматолога за бюджетные средства, абитуриенты должны были набрать не менее 193,4 балла ВНО.

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на брифинге.

В целом рейтинг специальностей по проходными баллами выглядит так:

Всего на бюджет в 2018 году поступило почти 59 тысяч человек, из них 2,2 тысячи воспользовались возможностью поступления по результатам экзаменов, а 45 - по собеседованию.

Кроме того, в этом году для поступления на медицинские специальности впервые ввели “минимальный пороговый балл“. Тот, кто набрал меньше 150 баллов, не мог подавать документы на эту специальность.

Однако, по словам министра, у всех поступающих на медицинские специальности балл и так был выше 150.

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Что касается планов на 2019 год, то Гриневич отметила, что ведомство планирует разработать четкий график всех творческих конкурсов, чтобы они не совпадали во времени в разных университетов.

Министерство также обратилось к украинцам с просьбой присылать предложения новациях вступительной кампании 2019 года.

Ранее сообщалось, что на результаты ВНО-2018 подали более 2,5 тыс. апелляций. Больше всего апелляций подано по украинскому языку и литературе