Мининфраструктуры намерено ввести электронные билеты на междугородные автобусы

Пилотный проект планируют реализовать на автостанции Киев.

Министерство инфраструктуры собирается вводить электронные билеты на междугородные автобусы. Пилотный проект планируют реализовать на автостанции Киев.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время совещания с перевозчиками и руководителем Укртрансбезопасности Вячеславом Дидкивским.

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“Мы максимально упростили ведение бизнеса для автоперевозчиков, но результаты проверок свидетельствуют, что пассажир не получает качественного обслуживания. Мы предлагаем реализовать на базе АС Киев пилотный проект, ввести электронный билет, который отвечает требованиям времени и дает перевозчикам возможность прозрачного контроля“, - цитирует Омеляна пресс-служба министерства.

Напомним, в начале 2018 года Кабинет министров внес изменения в порядок проведения конкурсов по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования. Омелян говорил, что это мини-революция на рынке автобусных перевозок.

Решение предусматривает, в частности, введение конкурса на межобластные автобусные маршруты по заявительному принципу; введение требований об обязательном наличии на городских и пригородных маршрутах автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью; предоставление преимущества на конкурсе перевозчика с экологическими автобусами и другое.

Ранее сообщалось, что Укравтодор сфокусировался на основных маршрутных коридорах и утвердил первую пятилетнюю стратегию развития дорог на 2018-2022 годы.