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Под Киевом избили активиста, борющегося с застройкой зеленой зоны

Комментариев: 3
Пострадавший Игорь Гришачев шел в спортклуб, когда на него напали неизвестные и жестоко избили.
Двое неизвестных жестоко избили активиста
Двое неизвестных жестоко избили активиста
facebook / Роман Титикало

В Городе Вишневое,  что под Киевом двое неизвестных жестоко избили активиста Игоря Гришачова, который борется с незаконной застройкой зеленой зоны. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает ТСН. В свою очередь, своей историей со службой новостей поделился сам пострадавший.

“Каждое утро я хожу в спортивный клуб и в этот день меня напали, когда я направлялся в клуб. Два человека напали, я не видел их лица, только почувствовал удары в голову. Люди увидели, отпугнули их и вызвали скорую. Уменя разбито лицо, ушибы конечностей “, - рассказал пострадавший.

По другим данным, Гришачов направлялся на прием к начальнику районной полиции. Он заявляет о бездеятельности следователя, который с 2015 года ведет досудебное расследование по факту фальсификации соглашения аренды земельного участка. По его словам, ООО “Евро 2000“ уже 4 месяца незаконно застраивает участок города Вишневое.

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В связи с происшествием депутат городского совета Сергей Заблоцкий опубликовал депутатское обращение с требованием найти причастных к избиению и привлечь их уголовной ответственности.

Отметим, в мае жители Вишневого перекрыли трассу, чтобы отвоевать клочок земли, который согласно генеральному плану должно быть парком.

Одни настаивают, что 10 гектаров земли в двух километрах от столицы по генеральному плану - зеленая зона, и там должно быть парк. Другие говорят, земля арендована на 25 лет, ее платят 30 000 гривен ежемесячно в бюджет и строить жилой комплекс.

По словам Гришачова, община города обращалась в суд по своей инициативе, от имени общественной организации “Дети Вишневого“, и суд доказал, что строительство незаконно.

“Нам отказали в удовлетворении нашего иска только потому, что мы, как общественная организация, не можем представлять интересы жителей города. Их представляет лишь городской совет, который ничего не делает. Мы уверены, что документы были сфальсифицированы, потому что никто не видел оригиналы этих документов “, - настаивает потерпевший.

 

Напомним, 31 июля в Херсоне напали на местную активистку Екатерину Гандзюк - мужчина ждал у подъезда и плеснул на девушку неизвестной жидкостью. Женщина получила ожоги 40% тела. Полиция опубликовала видео с подозреваемым в нападении.

 

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Теги: Киевская область, Вишневое, избиение, активист, застройка, зеленая зона
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Комментариев (3)
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КритиК    09.08.2018, 18:54
Оценка:  +1
КритиК
90-е в новом масштабе. Уже давно пора большинство владельцев строительных компаний расстрелять, заодно и тех кто разрешения выдавал и тех кто "не видел" незаконной стройки....да почти всю "власть", т.е. тех кто занимает кабинеты и возомнили о себе многое.
bertal    09.08.2018, 18:14
Оценка:  +1
bertal
Не туда он ходит тренироваться, в тир нужно ходить).(шучу конечно) , но другого выхода с беспредела не вижу
Woodbrother    09.08.2018, 17:56
Оценка:  0
Woodbrother
хороший строитель -мертвій строитель .
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