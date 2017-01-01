Омбудсмен показала фото Сенцова

Российских омбудсмен сообщила Денисовой, что у Сенцова удовлетворительное состояние.

Денисова сообщает, что к Сенцову едет наблюдательная комиссия facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова в Facebook.

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Фото Сенцова, как сообщила Денисова, поступили от уполномоченного Российской Федерации по правам человека Татьяны Москальковой.

“По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются как он выдерживает, состояние его удовлетворительное“, - написала она.

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает 88 день facebook.com/denisovaombudsman

Денисова также сообщала, что “уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео своего разговора с ним“.

Омбудсмен отметила, что ее российская коллега Татьяна Москалькова пообещала предоставить видеозапись.

Также, по информации Денисовой, к Сенцову едет общественная наблюдательная комиссия.

Украинский уполномоченный рассказала, что разговаривала с адвокатом политзаключенного Дмитрием Динзе.

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“По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление“, - говорится в посте.

Последний раз врачи хотели приковать режиссера к кровати и начать насильственное кормление.

“Олег заявил, что прекращать голодовку не собирается. Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят“, - рассказал омбудсмену защитник.

Вес Сенцова снизилась до 70 килограмм. В то же время, как написала Денисова, в России все еще говорят, что “с Олегом все хорошо, состояние стабильное“.

Напомним, 8 августа сестра украинского политзаключенного режиссера, Наталья Каплан, написала о катастрофическом состоянии брата.